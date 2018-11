Los complementos estrella para regalar estas navidades

La navidad es una fecha perfecta para disfrutar con la familia, en pareja, con los amigos y para demostrar un poco más el amor que sentimos hacia ellos con nuestra compañía, con los gestos y con algún que otro regalo – por materialista que parezca-.

Parece que no regalar en Papa Noel, en Reyes Magos o en el amigo invisible esta mal visto, aunque sea un pequeño detalle. Por eso, en Modalia.es te traemos algunas ideas de regalo para estas Navidades de complementos de tendencia. Toma nota:

Ideas de regalo para estas Navidades

Regalos para ella

Si tienes que decirle a tu chica cuánto la quieres, demostrarle el cariño a tu madre o tener un detallazo con tu hermana, abuela o mejor amiga, un complemento tipo bolso de marca, pañuelo de seda o algo de bisutería puede ser una muy buena elección.

Otra opción es apostar por algo más útil en esta tienda de botas online y que en su día a día luzca ese calzado que tu le regalaste para que combine con sus looks a la última en moda. Por ejemplo, los botines cortos y con pelo son uno de los "must have" para esta temporada otoño invierno 2018/19.

Para un estilo femenino más desenfadado y rockero, estas son nuestras favoritas y la máxima apuesta de blogueras, influencers y celebrities.

Si el presupuesto es un poco más alto, un anillo de plata de cualquier firma de joyería o un colgante con simbolismo son otros de los tantos regalos perfectos para estas fechas tan especiales y señaladas.

Un complemento de decoración para poner en casa, en el árbol o en el jardín puede ser asequible a la vez que detallista. Dicen que las palabras se las lleva el viento, así que nada mejor que un cojín con texto en el que diga cuánto la quieres.

Regalos para él

Ya sea para tu chico, para tu padre, para tu hermano o para tu mejor amigo, si quieres acertar con tu regalo apuesta por un reloj. Lo llevara con él todos los días y lo hará aún más especial al ser un regalo de Navidad. Sin duda, nos quedamos con los relojes tag heuer para hombre. Se trata de una marca Suiza de alta gama sinónimo de excelencia y exatitud que apuesta por la máxima calidad y las últimas tendencias en moda.

Si buscas regalos más originales para él, opta por una mochila o maletín para ir a trabajar o para esas aventuras de fin de semana que tan feliz le hacen.

Unas gafas de sol pueden ser un complemento estrella para estas fechas. Según lo que te quieras gastar, ficha marcas más low cost o firmas más exclusivas. ¡El presupuesto lo pones tú, lo importante es el detalle!

La variedad de regalos para estas navidades es infinita, ya solo depende de lo detallista que seas, del presupuesto que tengas y de lo especial que esa persona es para ti. ¡Deja volar la imaginación y a disfrutar de la Navidad!

