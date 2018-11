Salsa crea unos vaqueros con efecto adelgazante “slimming”

Salsa, la firma portuguesa pionera en el mundo denim y con 24 años de experiencia en el sector, ha presentado hoy New Fit, un nuevo concepto de jeans que refuerza el nuevo reposicionamiento de la marca lanzado el 2 de octubre con la campaña 'Where Do You Fit?'.

Bajo los valores de la marca - ética, innovación, integridad, calidad y confianza, entre otros - y su nuevo lema: 'Lo mejor de ti, aquí y ahora', la firma portuguesa ha presentado un nuevo jean fit de mujer con propiedades técnicas que busca posicionarse como una prenda fit, cool y joven.

Uno modelo de pantalón vaquero que está disponible en dos lavados y de cintura media, se adapta a cualquier tipo de cuerpo y tiene mucho estilo.

Dentro de las características técnicas de esta prenda destaca su efecto slimming, con un acabado bioactivo con efecto adelgazante. Además, las costuras laterales y frontales proporcionan un efecto visual de alargamiento y reducción de la pierna para lucir fabulosa los siete días de la semana.

A raíz del lanzamiento 'Where Do You Fit?', Salsa ha cambiado su firma. 'It Jeans Me' es ahora la premisa de la marca y hace de los jeans, mucho más que solo un producto, lo convierte en un auténtico estilo de vida.

Con este lanzamiento, la marca Salsa presenta un básico apto para cada día, un must have de la temporada. De hecho, ha sido pionera en el mundo del denim al especializarse en la creación de fits técnicos que favorecen y realzan la fisionomía del cuerpo, lo que los sitúa en un nivel de diferenciación elevado frente a la competencia.

¡No esperes más y descubre el jeans que encaja en todos los días de tu vida!

