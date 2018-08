8 zapatillas noventeras que necesitas en tu armario

Las grandes firmas ya están apostando por la moda del momento: los años 90. Desde chándales de neón a llamativos coleteros para el pelo, algunas de las tendencias más emblemáticas de los noventa están volviendo a la calles para esta temporada.

En lo que a calzado se refiere, las zapatillas de los 90 también son un imprescindible en tu armario: modelos como las New Balance 574 o las Nike Air Max 95 han vuelto a ponerse a la venta para todos aquellos que quieran estar a la última. ¿Quieres conocer nuestras apuestas para esta temporada?

1. Nike Air Max

La familia Air Max cuenta con algunas de las zapatillas más famosas de la marca Nike, la cual revolucionó el mercado del calzado deportivo gracias a su cámara de aire visible en la mediasuela. Aunque la Air Max 1 fue lanzada en 1987, la marca de Oregón también sacó a la venta durante la década de 1990 modelos como la Nike Air Max 90, la Air Max 95 o la futurista Air Max 97. Consigue un look a la última con alguna de estas siluetas en colores pastel o blanco, ¡son una apuesta segura!

2. adidas Gazelle

Aunque la Gazelle salió a la venta en 1966, la edad de oro de estas clásicas zapatillas de ante vino marcada por personajes famosos de los 90 como Kate Moss, Michael Jackson o Liam Gallagher. La adidas Gazelle se convirtió en esos años en un símbolo tanto para los jóvenes británicos como para algunas subculturas. Ya de vuelta, la Gazelle promete enamorarte por su estilo atemporal y su amplia gama de colores.

3. Puma Thunder Desert

Aunque no se trata de un modelo de la década de los 90, las Thunder Desert han sido diseñadas siguiendo la estética noventera de las dad shoes, ¡zapatillas que en su momento llevaron tus padres y que ahora te morirás por poderlas tener en tu armario! Presentan una mediasuela oversize y una parte superior de cuero. Esta zapatilla Puma es ideal para añadir un toque atrevido a tus looks.

4. Nike Outburst

Con el revival de las tendencias de los 90, algunas de las marcas de moda más relevantes del mundo están reeditando siluetas clásicas. Es el caso de la Nike Outburst, un modelo de 1993 que fue muy popular en su momento. ¡Nos encanta el estilo clásico con el detalle de neón en el Swoosh! Minimalistas y elegantes, estas zapatillas están fabricadas con cuero, ante y malla de primera calidad. ¡Un verdadero clásico que combina con cualquier cosa!

5. New Balance 574

Lanzadas a finales de los 80, el modelo 574 es el más conocido de New Balance. Este calzado presenta una parte superior de ante y malla, una suela de goma sólida y un cómodo sistema de amortiguación ENCAP. Muy populares durante la década de los 90, lo que a la gente le gustaba de esta silueta eran sus atractivos y vibrantes colores, ya que las zapatillas de la época solían ser de tonos apagados como el gris o el negro. Ahora, este modelo vuelve con más fuerza que nunca para ponerle la guinda a tu estilismo.

6. Vans Authentic

La marca Vans vivió un gran crecimiento durante los noventa gracias al movimiento skate. Si hasta ahora la zapatilla de moda de la marca californiana había sido la Old Skool, para esta temporada no puedes perderte un clásico como la Vans Authentic. Se trata de la primera zapatilla que sacaron a la venta los hermanos Van Doren y, a pesar de contar con más de 50 años de recorrido, su estilo atemporal le hizo ganar adeptos no solo en los 90, sino también en la actualidad.

7. Converse One Star

La One Star es la hermana underground y alternativa de la Converse Chuck Taylor All Star. Nacida para ser calzada en las canchas de baloncesto, se hizo muy popular en los noventa con los movimientos grunge y skate, por lo que en 1993 el modelo fue oficialmente relanzado por la marca, dándole una nueva vida. Liderando la escena underground, fue el músico Kurt Cobain quien inmortalizó la One Star después de su muerte en 1994. Ahora, Converse vuelve a poner a la venta este clásico con nuevos colores para una nueva generación de inconformistas.

8. Nike Air Skylon II

Se trata de uno de los modelos favoritos entre los corredores de los noventa, que ahora vuelve para pisar las calles siguiendo esta tendencia. Como la Outburst, esta silueta presenta detalles de neón en un lienzo en blanco y una suela negra en contraste. ¡Nos chifla el degradado de colores y el nombre del modelo en el talón!

¡Ya has visto que las zapatillas noventeras están a la última moda! Tanto si eres más de modelos clásicos como la Outburst o la One Star, como si quieres hacerte con unas zapatillas más atrevidas como las Thunder Desert o las Air Max, no vas a poder resistirte a la moda de los años 90! Así que enfúndate unos mom jeans, hazte un recogido con un coletero bien vistoso y cálzate tu par favorito de nuestra selección!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.