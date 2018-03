Lefties hombre colección primavera 2018, el estilo urbano como tendencia masculina

Ya os hemos hablado de la colección deportiva y la de mujer para esta primavera verano 2018 de Lefties, pero ¿qué hay de la masculina?

La marca low cost nos ha dado un avance de su nueva colección para hombre primavera 2018 con una sesión fotográfica realizada en Fuerteventura repleta de tendencias en moda.

Lefties ha presentado dos bloques diferenciados de la colección para la próxima temporada primavera verano 2018: uno más casual urbano y otro estilo traveller.

El hombre urbano que viste de Lefties encontrará en esta colección prendas y complementos muy cómodos y versátiles con una amplia gama de pantalones slim fit que se combinan con camisetas y camisas de manga corta con el clásico estampado de rayas y de flores, las tendencias absolutas de esta temporada SS18.

Destacan las sudaderas, las parkas ligeras y fluidas, la clásica cazadora leather effect o la bomber jacket, que entre todas completan el look pensado para el día a día del hombre más actual y tener un fondo de armario preparado para todos los planes que se presenten con el buen tiempo.

Para el hombre traveller, Lefties apuesta por las prendas atemporales en colores neutros como el blanco, el beige, el azul oscuro o el negro.

Y para los más atrevidos y amantes de la moda y las últimas tendencias, destacan en la colección los pantalones de felpa que se pueden combinar con las camisetas de estampado lettering y con las sudaderas en llamativos colores, que junto a las riñoneras y los cinturones estampados, son el complemento ideal para el hombre Lefties apasionado del Street wear deportivo.

