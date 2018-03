Ropa de deporte Lefties colección primavera 2018: la operación biquini con más estilo

El buen tiempo esta a la vuelta de la esquina y con él viene la ropa más ligera, la moda de baño y enseñar tipazo, así que si aún no has empezado la operación biquini, estás a tiempo, que no cuenda el pánico!

Es hora de empezar a correr por la noches, apuntarte a las clases de pilates de al lado de casa o decidir ir al gym que pagaste hace un mes…. Y para ello, la nueva colección primavera 2018 de Lefties Woman.

Lefties Woman Collection Spring’18 Sportwear Edge es la propuesta deportiva para mujer de la firma de moda de Inditex. Diseños y prendas técnicas que combinan la fusión de moda, estilo y funcionalidad.

Una amplia selección de prendas de deporte versátiles y ligeras, que se adaptan a todas las siluetas y facilitan la práctica del ejercicio físico gracias a sus propiedades easy fit y second skin.

En esta colección primavera 2018 destacan los llamativos y coloridos estampados en bloques de color y en trazos de acuarela en tonos azules, rojos, blancos y rosas que proporcionan vistosidad, ritmo y fuerza a las prendas con los tejidos metalizados y los amarillos que refuerzan el carácter atrevido de esta colección deportiva.

Tops, leggings, camisetas, pantalones y bras deportivos, se unen en esta ocasión a una amplia gama de cortavientos con capucha que completan los looks pensados para la práctica del deporte en el exterior.

La nueva colección deportiva de Lefties para mujer se completa con sudaderas, shorts y un cómodo calzado deportivo que puedes llevar incluso en el día a día.

Como es habitual en la línea sportswear de Lefties se diseña para facilitar una alta transpirabilidad, que aporta un mayor confort ante cualquier reto que las deportistas se propongan.

Esta colección woman sport de Lefties primavera 2018 presenta un total look sport para la mujer más actual que se convierte en una segunda piel por su libertad de movimiento mientras se realizan los ejercicios.

