Rebajas en Ottro invierno 2018: abrigos, plumas, chaquetas, blusas y jeans a la última en moda

Si las rebajas en sí, nos vuelven locas, las de Ottro ya son incontrolables. Súper descuentos en prendas de marcas con la calidad que les caracteriza y el estilo que tanto nos gusta.

Con descuentos de hasta el -50% en artículos seleccionados de su colección en tienda física y online para que prepares tu armario para el invierno más a la moda.

No solo en prendas de vestir para los acotamientos más especiales, si no también en look diarios, jeans y las prendas exteriores más chic.

Además, los complementos de la colección de Ottro que más nos han escandilado, son las gafas de sol más exclusivas que lucen las celebrities nacionales e internacionales por su diseño y sofisticación. En esta línea no hay rebajas, pero te aseguramos que merecen la pena calidad – precio.

Rebajas Ottro

Pero si eres una adicta a las rebajas, toma nota de esta selección tan TOP tu invierno más estiloso.

Abrigo de estilo masculino smoking de color azul Klein. Haz clic aquí y aporta el toque de color más In a tus looks más sencillos.

Si necesitas invertir en prendas exteriores para esta bajada de temperatura, las rebajas de Ottro son tu mejor aliado con este chaquetón plumas en color marrón y detalles de pelo negro. Súper combinable con cualquier tipo de estilismo.

Si necesitas una chaqueta para lucir más cañera y arreglada, esta de cuero se ha convertido en un Best Seller de la marca con corte entallado y con cremalleras desmontables.

¿Tienes algún acontecimiento especial este invierno 2018? Hazte con esta blusa escotada blanca con descuento y combínala con pantalones palazzo, faldas o jeans para lucir perfecta.

Si eres más de color negro para vestir, hazte con esta blusa negra con aberturas y detalles joya en los puños.

Dale un toque de sofisticación a tu vestidor con estos jeans con estrellas de estilo boyfriend de la colección de rebajas de Ottro.com

Si esta pequeña selección te ha encantado, imagínate el resto de su colección... Entra en www.ottro.com y termina de enamorarte!!! (L)

