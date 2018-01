Lefties y Stradivarius, las marcas favoritas de Paula Echevarría para los looks diarios de invierno 2017/18

Paula Echevarría ha despedido el año con un post de lo más emotivo desde su pueblo de Asturias con un look muy chic de esos que tanto nos gustan “arreglado pero informal”.

El look es con traje de pantalón y chaqueta de cuadros en tonos marrones de Cool the Sack, jersey de lana fina de Dandara, deportivas de Adidas, bolso de Louis Vuitton y gorra de Fetiche Suances.

“Este es el último post de este año, y que mejor manera que hacerlo desde uno de mis sitios favoritos en el mundo, desde el mirador de La Formiga en mi pueblo, Candas, un sitio perfecto para reflexionar, tomar aire y recargar las pilas. Para pararse un momento y que el mundo entero se pare en ese momento. Para agradecer todo lo vivido y para soñar con lo que está por venir.

Sí, tengo muchas cosas que agradecerle a este año, a pesar de lo complicado que ha sido en algunas cosas, todas ellas me han ayudado a aprender, a crecer. Ya lo dice el dicho “lo que no te mata te hace más fuerte” y así termino yo este 2017. Fuerte como un roble! Sintiéndome muy, pero que muy afortunada porque la salud nos ha acompañado a mí y a los míos. Porque mi familia y mis amigos han estado más presentes que nunca y me han hecho muy muy feliz. Porque el trabajo, esa válvula de escape maravillosa, me ha llenado de momentos y de gente maravillosa. Por todo eso y mucho más, gracias 2017!”, así agradece la actriz a todos sus lectores este año.

Jersey Stradivarius Paula Echevarría

Hemos seguido fichando su blog y en los últimos post hemos encontrado dos looks que nos ha encantado para el día a día de invierno con un toque de color naranja con jeans de Alejandra Montaner, jersey de Stradivarius, botas UGG, gorra de Fetiche Suances y chaquetón de pelo en color camel con rayas naranjas y negras de Cuple.

Jersey Lefties Paula Echevarría

Y por último, un look que Paula Echevarría llama “sin complicaciones” con jeans azules de Stradivarius, jersey de Lefties, blazer oversize con detalles y perlas de fetiche Suances y botines negros de piel de Más 34.

