Primark, nueva colección otoño-invierno 2017/2018: making off

La nueva colección de Primark está ya al pie del cañón y viene arrasando con grandes expectativas. Aunque la colección ya ha salido y ya hemos podido ver sus nuevas propuestas, ahora la marca ha sacado a la luz sus imágenes en exclusiva del making off. Así nos ha permitido ver más de cerca cómo ha sido su sesión de fotos, así como enseñarnos mejor los detalles de sus prendas y complementos.

Además las fotografías behind the scenes nos muestran cómo es una sesión de fotos de una campaña desde dentro. Para realizarla se usan varias maletas de Primark en las que se guardan las prendas y posteriormente se disponen colgadas en percheros o burros. Estos muebles se colocan de manera perfecta para que conseguir cada look sea lo más fácil posible. Detrás de todo el trabajo de las fotos, hay varias personas que planchan la ropa y cuidan todos los detalles.

La colección de otoño-invierno tiene un gran protagonista: las flores. Los prints y estampados florales están presentes en diferentes versiones y siempre a todo color. Asimismo, las flores visten muchos de los diseños de día, de noche y una gran variedad de complementos.

Para romper el estilo con el que solemos asociar el invierno de llevar los colores más oscuros, la marca low cost ha decidido apostar por propuestas llenas de color y en una gama muy alegre. Los colores van desde el llamativo rojo a los románticos pastel, por ejemplo el tono rosa empolvado.

El tejido de polipiel estará presente en multitud de prendas, que ocupan un lugar central en la colección. Las propuestas van desde mini-vestidos sensuales hasta abrigos que recuerdan a un estilo más futurista ya que van completados con tejidos metalizados.

Asimismo la colección tiene diferentes prendas para el día y para la noche. La parte de día se completa con vaqueros adornados con volantes y otras aplicaciones, cazadoras de tipo denim, jerséis de punto y cazadoras de pana, un tejido que vuelve a la carga. Para los días más fríos del año también podremos encontrar los tan deseados maxi abrigos de pelo.

Para los looks nocturnos, la marca apuesta sus diseños en el vestido como prenda estrella. Y sobre todo, serán los más sensuales, con transparencias, aberturas y tejidos de tul en negro, granate y rojo los que nos enamorarán para las noches más festivas.

