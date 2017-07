3 tipos de faldas obligatorias para el verano 2017

Las faldas, esa prenda tan femenina y tan usada años atrás, parece que es ahora la menos aprovechada de nuestros armarios. Incluso, según algunas encuestas, la menos vendida. El único modelo de falda con el que más nos atrevemos es la mini, y es que seguro que todas tenemos, al menos, uno. Pero hay que ir más allá, es hora de renovar.

Es cuando llega el verano, sobre todo, cuando más buscamos faldas para todo tipo de ocasiones: son frescas, cómodas y sientan muy bien. Por eso mismo, y por si tienes en tu armario una falda ante cinco pantalones, te animamos a darles una oportunidad. Este verano, en Modalia te rescatamos 3 modelos para que elijas tu favorito. Además, una buena falda es un look asegurado.

LARGA Y BOHEMIA

Es una prenda para un look veraniego ideal. Sin embargo, no muchas chicas se atreven a llevarlas. Tal vez porque pueda parecer demasiado hippy, o porque (todo hay que decirlo), queda mucho mejor a chicas muy delgadas y con una cierta estatura. Tal vez pienses que este puede no ser tu estilo, pero una buena combinación y complementos adecuados pueden ser la opción ideal para uno de esos días tan calurosos.

¿Un ejemplo? Esta falda de &OtherStories, por 59€: no es larga hasta los pies, pero tiene ese corte que tanto se ve este verano. A nosotras nos encanta con ese top de la misma tienda, también por 59€ y combinado con un bolso tipo bandolera de algún color llamativo.

CRUZADAS

Cruzadas con cortes estratégicos en el centro de la falda y asimétricas, así es el estilo que está muy de moda y que favorece tanto. Su ventaja es que crean un efecto óptico que alarga las piernas y también la figura. Las hay largas de tipo tubo que dan una apariencia muy elegante, pero también otras con un largo por debajo de la rodilla que resultan mucho más cómodas.

En Topshop encontramos esta falda por 50€ a rayas blancas y negras y corte midi, que queda ideal con una camisa blanca de botones básica.

MINI

La mini es LA falda por excelencia. La hay de todos los estilos: de tubo, con volantes, denim, recta… Tiene opciones para todos los gustos y ocasiones. Nosotros te recomendamos que apuestes por una falda de tweed, con cremallera al centro y de talle alto. Favorece a todo el mundo pero, eso sí, no la busques demasiado corta.

Esta falda de Asos, de 43€ y estampado de cuadrícula a blanco y negro es una prenda perfecta para salir de fiesta. Y además queda ideal combinada con un top estilo bardot y unos botines peep toe.

