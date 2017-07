Beachwear Desigual, selección de bikinis y bañadores, Verano 2017.

Si a estas alturas de verano aun no te has podido comprar tus mejores bikinis y bañadores para poder disfrutar de la playa y la piscina este verano, has ido a parar al sitio adecuado.

En Desigual podrás encontrar unos modelos ideales para las largas jornadas playeras y de piscina, y además, a unos precios a los que no podrás resistirte. A continuación, os presentaremos algunos ejemplos de estos modelos de prendas de baño que no podrás rechazar.

Entre las tendencias y novedades que muestra Desigual en su colección de Beach Wear en bikinis y bañadores, predomina el color azul tanto en su ropa de baño como en su selección de chanclas y vestidos playeros. Presentan su característica temática de formas geométricas y estampados coloridos, que dan vitalidad a la colección y no dejan indiferente a nadie.

¡Disfruta de las vacaciones, el verano y la playa con estilo propio!

Empezamos con este top de bikini Sil y Braguita de bikini Lisa, que antes valían 39,95 € y actualmente ambos se quedan en 29,95 €. Se trata de un top de bikini tipo bandeau con un estampado inspirado en el denim. Combinado con la braguita Lisa que se vende por separado con un estampado inspirado en el denim, de degradado en tonos azules.

Top de bikini Neusi y Braguita de bikini Neusifu que ambos costaban 39,95 € y actualmente 27,97 € y 25,17 € respectivamente. Se trata de un top de bikini blanco con estampado geométrico y tie-dye en azul. Se anuda por el cuello y por la espalda. Combinado con la braguita Neusifu que se vende por separado, blanca y azul con estampado geométrico.

Top de bikini Sonora y Braguita de bikini Sonora con un precio de 19,95 € de ambas piezas. Es un bikini bandeau blanco y estampado,a conjunto con la braguita que se vende por separado de mismo color.

Bañador Sonar, que pasa de un precio de 69,95 € a 39,17 €. Es un bañador de mujer con un estampado muy colorido y con el característico estilo que tanto singulariza a Desigual.

Bañador Natasha que pasa de un precio de 69,95 € a 48,97 €. Es un bañador de mujer con un estampado muy original en azul, amarillo y verde, con detalle de lazada en el escote.

Top de bikini Gala que costaba 29,95 € y la braguita de bikini Gala a conjunto que costaba 25,95 € y actualmente ambas se quedan en un precio de 19,95 € del que no te podrás resistir. Es un top de bikini azul tipo bandeau, que se anuda detrás del cuello con tirante muy fino y por la espalda. Combinado con la braguita que se vende por separado.



Top de bikini reversible Sheila y braguita de bikini reversible Sheila con un precio ambas de 19,95 €. Es un top de bikini halter de copa triangular, con tirantes anchos y estampado floral. ¿Y lo mejor de todo? ¡Reversible! Se anuda por el cuello y por la espalda, con dos cálidos estampados.

Braguita de bikini Kotao y top de bikini Kotao con un precio reducido de 19,95 €. Top de bikini halter de copa triangular, azul y con print de colores, que se anuda por el cuello y por la espalda. Combinado con la braguita que se vende por separado, con estampado muy colorido.

Top de bikini Seli que pasa de 29,95 € a 16,77 € y la braguita a conjunto de bikini Seli que pasa de 25,95 € a 14,53 €. Es un top de bikini tipo bandeau con estampado, que se anuda detrás del cuello con tirante muy fino y por la espalda.

Top de bikini reversible de Gracia que pasa de 35,95 € a 19,95 € y la braguita de bikini reversible de la marca Rouse que pasa de 29,95 € a 16,77 €. Es un top de bikini reversible con dos estampados distintos muy veraniegos, combinado con la braguita Rouse que se vende por separado. Es un modelo ideal para cambiar a tu gusto, gracias a ser reversible y tener dos modelos en uno.

En Modalia.es también te recomendamos los mejores pareos y toallas de la marca Desigual, que son ideales y de total comodidad para llevarlas acompañadas de los mejores modelos en bikini y bañadores anteriormente mostrados. Cada detalle cuenta.

Pareo de Kikoy Tie Dye, que antes valía 39,95 € y actualmente está rebajado a 19,98 €. Kikoy (pareo-toalla) con flecos, trimmings y estampado muy llamativo. Ligero y liso por lado y con tejido rizo absorbente por el otro. Mide 110x190cm.



Toalla de playa Essential a 35,95 €. Toalla de playa de velour en tejido rizo de algodón suave, con un estampado de paisley súper trendy. Gramaje: 360gr/m². Mide 95x150cm. Ideal para tumbarte al sol a coger un bonito bronceado.



Pareo Exotic Jeans que valía 59,95 € y actualmente está en 29,98 €. Pareo de playa redondo con flecos, suave y ligero para usar como una toalla de playa. El estampado mezcla varias franjas en tonos azules. ¡Marca tendencia! Es de jacquard y mide 160cm.

Además de esta selección puedes buscar, comparar y comprar bikinis y bañadores de las mejores marcas en las principales tiendas en Modalia Shopping

