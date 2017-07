Plumas, flecos, borlas y colores vivos, las tendencias en complementos para este verano 2017 con Bijou Brigitte, Bershka y H&M

Las plumas, los flecos y las borlas son las tendencias de este verano 2017 en complementos para la playa y para los looks más casuales y divertidos. Además, aprovechando las rebajas de este mes, puedes hacerte con los chollos más irresitibles y renovar tu armario veraniego a la moda.

Vestir con colores vivos es la mejor opción para ir a la última en tendencias, sentirte súper favorecedora y resaltar ese moreno de playa que tan bien te sienta, pero si además, lo combinas con los accesorios de la nueva colección primavera verano 2017 de Bijou Brigitte, el look es de 10.

Las rebajas de Bershka y H&M vienen cargadas de prendas con descuentos de hasta el -70% para que te aproveches y preparares la maleta para tus vacaciones de verano más inolvidables y esperadas, sea cual sea el destino.

Este vestido verde con aberturas laterales y volantes súper ajustado y mini con un -50% de descuento es la colección de Bershka y está en nuestro Top de favoritos. Es perfecto tanto para un looks casual de piscina y chiringuito de playa como para un look de fiesta con unas sandalias de tacón y los complementos de Bijou Brigitte.

La marca de accesorios de moda apuesta por las tendencias del momento con las plumas, los flecos, las borlas y los colores vivos como tendencia para complementar en tu verano perfecto.

Pulseras variadas, collares largos combinados con chokers, tobilleras, pendientes grandes, turbantes, coronas de flores, tatuajes temporales, sombreros, mochilas, … una colección primavera verano 2017 que enamora…

Para darle el toque perfecto al look, no solo de estilo, si no de comodidad, la colección de calzado de H&M es la tuya, además con estas tres marcas, puede conseguir el estilismo más deseado y súper low cost.

Si buscas un look de noche atrevido y a la moda para esa fiesta de verano tan esperada, hazte con este vestido negro de corte midi y escote asimétrico con volante de las rebajas de Bershka (por 9,99€), añade los complementos de Bijou Brigitte más a la moda y elegantes y tu calzado favorito de H&M. Estarás lista para triunfar!!!

Entra en la web de Bijou Brigitte y complementa todos tus estilismos al mejor precio y con las últimas tendencias.

