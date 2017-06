Los 5 accesorios que no puedes perderte este verano

Se ha hecho desear, pero por fin ha llegado. Los días de playa y descanso han comenzado, y con ello los viajes inesperados y el hacer y deshacer maletas.

Este verano te vamos a ayudar, para que no tengas problemas eligiendo tus accesorios, que, sin duda, son la parte más importante de cada look.

#1 Gafas de sol vintage

El par perfecto de gafas de sol, algo que no puede faltar. El verano no sería verano sin un buen par de gafas de sol.

Si buscas un estilo moderno y de tendencia que combine a la perfección con el estilo de antaño, las gafas vintage son lo que necesitas, para dar a tus looks un toque atemporal. Sus cristales dan al conjunto un verdadero aire moderno que llamará la atención.

Si todos los expertos de moda apuntan a estas gafas de sol, ¿por qué no darles una oportunidad? La montura incorpora la forma que ha funcionado a las mil maravillas durante décadas, y los cristales ovales de color ámbar ofrecen una protección completa contra los dañinos rayos del sol y te aporta todo el estilo que necesitas.

#2 Pulseras

Si pudiéramos mencionar un solo accesorio que nunca pase de moda sin duda sería la pulsera. Y lo mejor de todo no es que no se pase de estilo, es que hay multitud de estilos, en cuero, cuerda, etc. Y no hace falta que te decidas por uno, siempre puedes combinar y dar un toque especial a tu muñeca.

¡Manos a la obra! Empieza a buscar pulseras y no tengas miedo a llenar tu muñeca de ellas. las pulseras de hombre, y en especial las de cuero dan un toque surfeo inigualable.

#3 Collares

¿Qué hay de malo en invertir en un bonito y elegante? La versión masculina de este accesorio ha ido ganando más y más seguidores con el paso del tiempo, y ahora está en su punto más alto.

Al igual que las pulseras, hay collares de hombre en todos los estilos, colores y formas posibles. Pero sin duda, los collares para hombre estrella de estas últimas temporadas están siendo los collares largos. Como por ejemplo este collar que vemos en la foto, hecho con monedas y con tira de cuero, ¿puede ser más original?

#4 Bolsos de mano

Si usted tienes la intención de pasar los fines de semana yendo de playa en playa, es importante tener una bolsa bonita para empacar toda tu ropa y accesorios, ¿no es así? Así que, olvídate de las viejas maletas o bolsas incomodas que ya son historia. ¡La locura viene cuando hay que elegir modelo! Una vez más, miles de colores, estilos y materiales.

No solo puedes utilizar estos accesorios para ir a la playa, también para el día a día. Para ir a trabajar, este accesorio es la clave. Olvídate de ir al trabajo con ese viejo maletín, con una de esas bolsas puedes darle un toque veraniego.

#5 Reloj con correa de nylon

Bueno, ¿cómo podría un reloj estar fuera de esta lista? El modelo náutico recuerda al verano, playa, sol y mar, ¡Vacaciones! Eso es porque su correa de nylon en colores brillantes es lo que realmente se vende en esta época del año.

Y para que se vea aún mejor y más elegante, se puede mezclar este reloj con una pulsera náutica de las que hemos hablado. No te preocupes, no es demasiado. No tengas miedo a experimentar.

Así que aquí están las cinco tendencias. Es hora de que elijas los que te gustaría llevar este verano de meses. Y no te preocupes, elijas lo que elijas no puedes equivocarte.

