Gana dinero para este verano 2017 con Cash Converters y vende las joyas que no te pones

¿Cuántas veces has deseado hacerte con una joya especial pero tu presupuesto no te lo ha permitido? O al revés, ¿vender todas las que tienes en el joyero porque ya no te las pones o fueron regalos de tu Primera Comunión? Cualquiera de las dos opciones que hayas elegido puedes hacerlas realidad gracias a la nueva sección de joyería de Cash Converters.

Saca de “el cajón de los recuerdos” esas pulseras, anillos, relojes, colgantes o brazaletes que no te pongas de tu boda, de tu bautizo, del de tu sobrina o de ese regalo que te hicieron hace diez años y que recibiste con mucha ilusión pero ya no está a la moda.

¿Y qué me dices de ese colgante tan especial que te regaló tu odioso ex? Mejor venderlo, ¿no? Toma nota de todos los pasos a seguir porque es mucho más fácil de lo que crees.

Corre a la tienda de segunda mano más cercana de Cash Converters, deshazte de todos esos recuerdos y gánate unos eurillos para que este verano sea más inolvidable que nunca haciendo ese viaje que tanto tiempo estás esperando o dándote un merecido homenaje.

Cómo vender mis joyas en Cash Converters

- Elige la joya o joyas que quieras vender y busca tu Cash Converters más cercano: Piezas de oro como anillos, pendientes o collares, piezas con piedras preciosas o relojería de gama media y alta.

- Sin colas con previa cita.

- El dependiente acuerda un precio contigo: Ahora pagan hasta 35€/gr 24k.

- Certifica la autenticidad de las piezas de joyería.

- Te vas a casa con el bolsillo lleno. Eso sí, date un capricho nada más salir.

¿Qué los hace diferentes? Que las Tiendas Cash Converters son líderes mundiales en la compra-venta de joyas de segunda mano, con garantías de transparencia, balanzas certificadas, transacciones a la vista del cliente, controles policiales y un proceso muy profesionalizado. ¡Para que no te preocupes absolutamente de nada!

Esta red de tiendas de segunda mano están en toda España y cuentan con más de 80 tiendas físicas donde el trato se hace únicamente con profesionales del sector ya que nuestro tiempo es oro y no estamos para perderlo con negociaciones y regateos.

Además, recibes el dinero en el momento con la máxima transparencia posible y el producto garantizado.

¿Qué más puedes pedir? No te demores mucho porque es del 19 hasta el 29 de junio.

