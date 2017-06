Las 5 gafas de sol que más vas a desear este verano

Lo esperábamos con ganas. El verano acaba de comenzar y con él llegan las vacaciones, los días de playa, las tardes interminables y las noches de fiesta. Cambia nuestro vestuario y las gafas de sol se convierten en un complemento imprescindible de los estilismos estivales. A los clásicos renovados como las estilo aviador o con forma de ojo de gato se unen esta temporada las gafas redondas, los modelos todo lente o las de doble puente. Si quieres estar a la última, no te pierdas la selección de modelos de la marca Roberto Sunglasses que hemos preparado para que disfrutes de un verano al sol.

The Circle

Las gafas de sol redondas sacan nuestro lado más hippie durante el verano, adaptándose a los outfits más estivales. Renovadas y actualizadas, las 'teashades' con montura de metal llegan más coloridas, más llamativas y más de moda que nunca. Pásate al lado extravagante con el estilo retro de TheCircle.

The One

Aunque algunas celebrities comenzaron a lucirlas el pasado año, las gafas todo lente son la revolución del verano. Su diseño futurista en formas redondas o cuadradas y sus llamativos colores potenciarán tu lado más transgresor. No te pierdas la colección The One de Roberto Sunglasses porque seguro que encuentras el color y el diseño que mejor van con tus modelos veraniegos.

Doble puente

Los encontrarás de distintas formas y estilos, pero todos destacan por sus diseños modernos, urbanos e inconformistas. En esta ocasión te presentamos un modelo fresco y veraniego con montura semitransparente en color morado y el doble puente en metal fino que darán a tu mirada un toque retro-moderno.

Metal

El metal ha llegado con fuerza para recuperar su lugar entre las gafas del verano. La línea AirMetal de Roberto Sunglasses es perfecta para cualquier momento del día, así que las puedes lucir en la playa, en la piscina o en tus paseos al atardecer. Nuevas propuestas, lentes planas y combinaciones más arriesgadas para darle a tus vacaciones un aire más urbano y rompedor.

Selena

Si deseas un verano exclusivo y lleno de glamour, comienza por elegir bien tus gafas de sol. La nueva colección Selena se presenta con un estilo rompedor y elegante con una atractiva mezcla de contrastes gracias al doble puente metálico y las lentes de espejo en color púrpura. Esta temporada, saca a la diva que llevas dentro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.