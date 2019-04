Mango likes you, la nueva campaña de fidelización de la firma que apuesta por las experiencias

Mango ha lanzado un programada de fidelización llamado Mango likes you. Este nombre encierra un mensaje rompedor: por primera vez la marca da likes a sus clientes y no al revés; y así es el club en su conjunto, innovador.

El club ha sido diseñado con el propósito de poder crear un mayor vínculo con sus clientes a través de experiencias. Tras un mes de prueba con los empleados de la compañía, ya está disponible en España en todas las tiendas físicas y online y engloba a todas las líneas (Woman, Man, Kids y Violeta by Mango). Próximamente se lanzará también en Francia. La compañía ha invertido tres millones de euros en el desarrollo y lanzamiento del proyecto, la mitad de ellos destinados a tecnología.

El director del Departamento de Cliente de Mango, Guillermo Corominas, señala que “el foco en el cliente es estratégico para Mango. Este ambicioso proyecto representa un gran hito para la compañía, porque gracias a Mango likes you podremos llevar a cabo gran parte de las iniciativas diseñadas desde el Departamento de Cliente. Iniciativas que nos ayudarán a ser más relevantes para nuestros clientes y también a proyectar los valores de marca más importantes: sostenibilidad, cultura y comunidad, entre ellos.

¿Cómo funciona Mango likes you?

Mango likes you es mucho más que un club de fidelización en el que el cliente puede acumular puntos por realizar compras y canjearlos por nuevas prendas. Incluye una gran cantidad de experiencias que los usuarios van a poder disfrutar tanto dentro como fuera de Mango.

A modo de ejemplo, los clientes de Mango recibirán 10 Likes (puntos) por cada euro de sus compras en MANGO, pero también recibirán Likes por llevar prendas a reciclar a cualquier tienda de la marca, por recoger un pedido online en tienda física o incluso por descargarse la nueva App e interactuar con el Club desde ella. Además, la marca regalará 1.000 Likes a todos sus clientes por su cumpleaños.

Todos los Likes que los clientes acumulen podrán canjearse por descuentos en nuevas compras en cualquier momento del año, incluidos los periodos de promociones y rebajas. Pero también podrán canjearse de muchas otras formas: transfiriéndolos a un amigo o amiga que esté dado de alta en el programa, consiguiendo una suscripción gratuita a Spotify Premium o a HBO España u obteniendo entradas de cine.

Según Guillermo Corominas, “la sostenibilidad y la solidaridad son cuestiones que tienen un alto interés para nuestros clientes y para nosotros, por ello Mango likes you ofrece la posibilidad de donar los Likes a diferentes ONGs a través de micro donaciones”. Pueden donarse a Médicos Sin Fronteras y colaborar en su programa de tratamientos contra la desnutrición infantil o bien a la Fundación Elena Barraquer para apoyar su plan de operaciones de cataratas en países en vías de desarrollo. También se pueden donar a la Fundación Vicente Ferrer para contribuir a la compra de bicicletas para que los niños y niñas de Anantapur (India) puedan ir a la escuela. Alternativamente, se pueden donar a la Fundación Fero, ayudando a financiar horas de investigación oncológica. Por último, aquellos clientes más sensibilizados con el medioambiente pueden donar sus Likes a Plant for the Planet y contribuir en su proyecto de plantación de árboles,

“Desde que comenzamos a diseñar Mango likes you quisimos que fuese un programa cien por cien omnicanal y con muchas iniciativas y experiencias. Además, queríamos que su uso fuese lo más sencillo posible para el usuario. Pienso que lo hemos logrado y que aporta gran valor a nuestros clientes”, añade Corominas.

Mango ha querido premiar a todos aquellos clientes que están inscritos en su base de datos. Todos ellos forman parte desde hoy de Mango likes you. Además, todos los nuevos clientes que deseen darse de alta podrán hacerlo en cualquier tienda física facilitando un número de teléfono y un correo electrónico o bien a través de mango.com o de la App.

La firma espera que en 2022 el programa esté disponible en aquellos países que suponen entre el 60% y el 70% de la facturación de la compañía, como Rusia, Alemania, Turquía, Portugal, Suiza, Italia o Reino Unido.

Esta iniciativa se enmarca en la apuesta de Mango por reforzar su foco en el cliente, concretada a principios de 2018 con la creación del Departamento de Cliente. Su objetivo es lograr que la compañía pueda tener una visión omnicanal de sus clientes y que toda la información relacionada con ellos sea compartida entre los distintos departamentos de la empresa.

