Paloma Elsesser, Lorena Durán e Iza Ijzerman, protagonistas de la campaña primavera verano Violeta by Mango

Violeta by Mango ha lanzado su nueva campaña Primavera Verano 2019 con las modelos Paloma Elsesser, Lorena Durán e Iza IJzerman.

El lema I AM WHAT I AM, creado para la campaña Otoño Invierno con Ashley Graham continúa como eje central de un mensaje de empoderamiento de la mujer.

Una idea que la firma viene respaldando desde su primera campaña en la que se destacaba “la moda es actitud, es sentirse a gusto con cómo eres y decirlo alto y claro, sin tapujos, sin límites, proclamando la belleza sin barreras y con estilo propio”.

La campaña ha sido retratada por el fotógrafo Bill Gentle en Cartagena de Indias, Colombia, lugar en el que también se grabó el vídeo oficial para la propuesta de esta temporada. El ritmo y la actitud de las imágenes destacan el ambiente tropical y el carácter relajado del Caribe como inspiración para la propuesta de este verano. Rubén Mármol se unió al equipo de Mango como encargado del maquillaje y la peluquería de la campaña.

La nueva colección de Violeta by Mango proyecta una imagen joven, actual y atrevida con estampados florales y vestidos fluidos que se mezclan con tonalidades vivas y llenas de luz.

Violeta by Mango ofrece moda plus size y tiene como objetivo vestir a una mujer con curvas, joven que quiere sentirse guapa, sexy e ir a la moda.

La clave de este proyecto, lanzado en enero de 2014, está en el cuidado de los detalles técnicos de patrón talla a talla y en poder ofrecer una colección de calidad para cualquier momento del día, con prendas confeccionadas para ser confortables, femeninas y actuales. Los principales mercados de la marca son España, Alemania, Francia y Rusia.

En Modalia | Vestidos Zara primavera verano 2019, las tendencias más chic para renovar el armario

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.