Colores pastel y estilo contemporáneo en la colección Primavera 2019 de Mango mujer

Mango ha presentado su colección Primavera Verano 2019 de mujer que apuesta por el estilo contemporáneo y las calidades trabajadas.

La propuesta de esta temporada acerca a los diseños una gama de colores pastel como el rosa palo, el azul cielo o el color lima.

Prendas atemporales como el trench conviven con diseños rompedores, como los pantalones ciclistas, para convertirse en diseños clave. El toque más estival lo aportan la fluidez de tejidos semitransparentes en blusas y vestidos y la estampación tie-dye en camisas maxi. La línea de accesorios respeta las tonalidades pastel e incluye materiales como el cristal y sombreros estilo bucket o bolsos saco. En el calzado destacan las sandalias de tiras con detalles de conchas trenzadas y las zapatillas deportivas estilo botín.

El fotógrafo de referencia en esta campaña es Alasdair McLellan quien retrata a Adwoa Aboah, Jolie Alien, Luna Bijl, Sasha Pivovarova y Patrick Schwarzenegger.

Además de sus carreras en el mundo de la moda, esta campaña señala otros talentos creativos de sus protagonistas.

La nueva campaña primavera verano 2019 de Mango reúne a voces relevantes de la industria de la moda en un trabajo creado por el fotógrafo de referencia Alasdair McLellan.

A través de lemas como “Let’s build the future, together”, “Our dreams will inspire culture” y “We believe in the power of community”,la campaña pone de relieve otros talentos creativos de sus protagonistas: las también artistas Jolie Alien y Sasha Pivovarova, la activista Adwoa Aboah, la vertiente deportista de Luna como corredora de quad o el carácter emprendedor del actor Patrick Schwarzenegger, todos ellos como representación de la importancia de la cultura en comunidad.

Este mensaje permanecerá a lo largo de la temporada a través de distintas acciones y colaboraciones que darán voz a otros impulsores del panorama cultural emergente y que se desvelarán en todas las plataformas de Mango con el hashtag #MangoNewVoices.

