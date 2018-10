Violeta by Mango colección otoño 2018. Campaña “I am What I am”por Ashley Graham

Violeta by Mango ha presentado su nueva campaña Otoño Invierno 2018 protagonizada por Ashley Graham que, bajo el lema I Am what I Am, ensalza a la mujer empoderada y luchadora. Para reivindicarla, para gritar al mundo “somos así y nos gustamos tal y como somos”.

Este es el mensaje que Violeta lanza con una campaña de McCann Barcelona. Un mensaje de poder que deja atrás estereotipos y cánones de belleza. La moda es actitud, es sentirse a gusto con cómo eres y con lo que eres y decirlo alto y claro.

La campaña ha sido creada en dos partes: en la primera se han descubierto las imágenes de Ashley desnuda, sin artificios, orgullosa y segura, que reivindica ser como es, y en la segunda fase aparece Ashley con la nueva colección de Violeta para esta temporada FW 2018/19.

La sesión fotográfica ha sido realizada por el fotógrafo Giampaolo Segura en Barcelona, ciudad donde también se grabó el vídeo de campaña. El estilismo corrió a cargo del equipo de Violeta by Mango, mientras que del maquillaje y la peluquería se encargó Pablo Iglesias.

La nueva colección de Violeta by Mango proyecta una imagen joven y actual con tres líneas diferenciadas enfocadas en vestir, casual y sportswear. En ellas destacan los colores contrapuestos, los tejidos masculinos y tendencias como el animal print.

El equipo de Violeta by Mango está en constante evolución analizando las tendencias y escuchando las demandas de sus consumidoras.

Violeta by Mango ofrece moda desde la talla 42 a la 54 y tiene como objetivo vestir a una mujer con curvas, joven y exigente que quiere sentirse guapa, sexy e ir a la moda. La clave de este proyecto, lanzado en enero de 2014, está en el cuidado de los detalles técnicos de patrón talla a talla y en poder ofrecer una colección de calidad para cualquier momento del día, con prendas confeccionadas para ser confortables, femeninas y actuales. Los principales mercados de la marca son España, Francia y Rusia.

