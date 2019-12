Lentejuelas, terciopelo y mangas abullonadas: la colección fiesta de H&M para que brilles esta navidad

Brillo, terciopelo y comodidad, así es la colección de H&M para estas fiestas. Bajo el concepto “Party”, un año más, la marca apuesta por una colección elegante y versátil dirigida a las mujeres que en estas fechas quieren lucir un look trendy y atrevido sin renunciar a la comodidad.

Inspirada en las tendencias 2020, “Party” está compuesta por una selección de 30 prendas entre las que destacan vestidos camiseros, camisas con mangas abullonadas, trajes y conjuntos dos piezas que conviven en materiales como el terciopelo, las lentejuelas o la seda.

La colección ya está disponible en hm.com y en tiendas seleccionadas se podrá adquirir a partir del 2 de diciembre.

Cenas de empresa, reuniones con amigos, fin de año… ¿Qué vestir en cada ocasión?

Jonás Rodriguez, responsable de styling de H&M España y Portugal, nos da tips sobre cómo combinar los looks con accesorios y maquillaje en función de cada uno de los eventos y en línea con las tendencias 2020.

Look Cena de empresa

“La apuesta segura para esta ocasión es el traje de americana y pantalón oversize, atrévete a usarlo sin blusa o camisa. Este tipo de fit te puede dar un toque masculino que hará que rompas con los esquemas.

Apuesta por el velour, raso o tejidos estampados en animal print. Combínalo con un clutch en algún tono cítrico que añada un extra de color. El clásico eyeliner negro y un labial rojo mate hará que completes tu look y no pases desapercibida”.

Look comida con amigos

“El vestido lencero es el must para este tipo de reuniones. El corte relajado de esta pieza hará que puedas bailar y abrazar a esos amigos a los que hace tiempo que no ves. Tu apuesta segura: colores empolvados y tejidos como el raso. Añádele a tu look pendientes recargados acompañados de un maquillaje glossy tanto en ojos como en labios, y ¡a darlo todo!”

Look comida familiar

“¿Quién dijo que lo clásico era aburrido? Utiliza un “dos piezas” de blusa y pantalón con los que te sientas elegante y trendy al mismo tiempo. Apuesta por los tejidos naturales como la seda o el satén en colores neutros. Un cinturón o un mini bolso con strass darán un boost a tu look. Apuesta por el draping y dale color a tu rostro con colorete en tonos cálidos para darle dimensión; utiliza un labial del mismo tono y triunfarás”.

Look nochevieja

“¡Ha llegado el momento de brillar! Y qué mejor que hacerlo con un vestido de lentejuelas. Encuentra el que mejor te siente, pero eso sí, que tenga un detalle especial como cuello perkins, mangas abullonadas o corte evase. Las medias plumeti serán el accesorio perfecto para esta noche. Inspírate en los maquillajes llenos de brillo que hemos visto en las últimas alfombras rojas para completar tu look, ¡es el momento perfecto para sacar todo el glitter que tienes en tu neceser!”.

