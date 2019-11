El jersey es el protagonista del invierno 2019. Looks estilosos para que te inspires

El frío no nos gusta, pero la ropa de invierno, si. ¡Que no es lo mismo! Por eso, te traemos una selección de looks con jerséis de la nueva colección otoño invierno 2019/20 de H&M para que tomes nota y te inspires a la hora de renovar tu armario invernal.

Con falda de punto: El invierno puede ser la época más maravillosa, pero si quieres deslumbrar y no pasar frío, debes vestirte de forma adecuada. ¿Quieres un consejo? Vístete de la cabeza a los pies con prendas de punto suaves, chic e inesperadas. Realza este look con un cinturón ancho para acentuar la cintura.

Con bufanda: los cuadros están de moda, por eso te presentamos esta bufanda tan ideal de H&M que combina con todo (¡ y no exageramos!); es un accesorio ideal si buscas un look cotidiano e informal con un toque añadido de estilo.

Con gorrito: Nada como combinar un look invernal con este precioso gorro en un color otoñal que nunca se pasa de moda.

Apuesta por el jersey fino: El delicado punto fino es esencial para superponer, y su encanto habla por sí solo. Toma nota de este outfit que nos propone H&M y conviértelo en un artículo de moda al combinarlo con una falda de cuero y botas altas de ante.

De punto trenzado: A veces, vestirse en invierno no es fácil. ¿Quieres combatir el frío pero ese look no te favorece? ¿Estás helada pero monísima? Este punto trenzado lavada y atemporal es una fantástica opción que no te defraudará. Hemos elegido por ti: sin frío y con estilo. Estilo deportivo: Cómoda, casual y chic. Disfruta de múltiples opciones de estilo con este jersey tipo sudadera con cremallera en color verde de la colección de H&M. Con adornos: ¿Prendas para impresionar? Elige un look monocromático de lujo; punto adornado con perlas combinado con una falda de seda. EN Modalia | Mango Outlet 2019: la selección de prendas para renovar el armario con los mejores descuentos

