Tendencia en maquillaje verano 2019: delineadores de ojos de colores, colección beauty H&M

La colección H&M beauty cuenta con las últimas tendencias en maquillaje para que luzcas perfectas esta temporada verano 2019.

El contraste de colores en el ojo es lo último en cuanto a “make up”divertido y sofisticado. Mezcla el rosa, el rojo y el púrpura:

QUÉ NECESITAS (colección H&M)

Sombra de ojos "Infinity Impact Eye Colour" (tono: Kobai Azalea)

Iluminador (tonos: Electrified, Coming Up Roses, Inc-Red-Ible)

Máscara "In Living Colour Mascara" (tonos: rosa, púrpura)

Atrévete a contrastar tu delineador con colores opuestos, ¡pero asegúrate de tener una buena planificación!

Empieza con un iluminador claro en tono rosa Coming Up Roses y después, añade una capa más oscura de rojo Inc-Red-Ible. Deja que seque cada línea antes de aplicar la siguiente. Sigue siempre la forma natural de los ojos y define un efecto alado cuando estés conforme con el resultado. Si quieres borrar alguna línea, hazlo con un algodón pequeño impregnado con tonificador. Completa el look con labios rosas (nosotros utilizamos el lápiz labial en crema del tono Haute Pink) y uñas (utilizamos el pintauñas de Bleached Peach).

Otra tendencia clave es la del delineador color azul.

QUÉ NECESITAS (colección H&M):

Iluminador (tono: Electrified)

Lápiz de ojos "Colour Essence Eye Pencil" (tonos: Ceremony, Spruce Me Up, Silver Jade)

Lápiz de ojos "Soft Kajal Eye Pencil" (tono: Neptune Blue)

Máscara "In Living Colour Mascara" (tono: azul)

Máscara intensa y alargadora (tono: negro)

Déjate inspirar y utiliza múltiples lápices de ojos en diferentes partes del párpado. Define con sutileza la línea del párpado con ayuda de tres lápices de ojos diferentes, "Colour Essence Eye Pencil"; empieza con Spruce Me Up en la parte exterior, Ceremony en el centro y Silver Jade en la parte interior. El efecto alado clásico que se logra con el delineador de ojos redefine tu mirada con el color azul intenso. Lógralo con el iluminador en tono Electrified en el párpado superior, y Soft Kajal Eye Pencil en Neptune Blue en la línea interna y debajo de los ojos.

En Modalia | A la playa con estilo con la colección de complementos y bisutería de Bijou Brigitte primavera verano 2019

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.