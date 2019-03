Estampado brocado: como lucirlo con estilo esta temporada

Los estampados son la tendencia protagonista de esta temporada primavera verano 2019 en todas sus versiones y diseños. Cotilleando la web de H&M hemos encontrado que en su nueva colección, el brocado es uno de los protagonistas para renovar el armario.

Delicado, romántico y listo para arrasar. Te mostramos tres maneras ideales de alegrar tu vestuario cotidiano con el estampado de moda.

¿Quieres vestirte como si fueras a unas vacaciones en Roma? Este look elegante y de moda se basa en el estampado. Elige un maquillaje y un peinado naturales para evitar que el outfit quede demasiado glamuroso, y no te excedas con los accesorios. ¡Centra toda la atención en el vestido! Elige un bolso de piel marrón y redondo para actualizar tu look aunque de un modo discreto; deja que los estampados tomen protagonismo. Y recuerda que las sandalias planas con vestidos largos son siempre una buena elección.

Si el estampado brocado te parece demasiado fino, te proponemos una solución; combina una camisa femenina de estampado brocado con un pantalón informal en verde oliva como toque masculino. Luce la camisa por dentro y añade un cinturón marrón sencillo para acentuar la cintura. ¿El toque final? Calzado plano y tonos aviador con gafas de sol de cristal amarillo.

Crea el look perfecto para unas vacaciones de relax con un caftán vaporoso combinado con pantalones palazzo de pernera ancha. La blusa larga de color crema sobre el pantalón de estampado brocado hace que el conjunto pase más desapercibido logrando un look de verano informal (y muy cómodo). Un par de babuchas añadirá un toque artístico.

Elige un accesorio voluminoso, pero solo en una oreja. El desequilibrio que genera un solo pendiente añade un toque interesante a tu look.

