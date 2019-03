Cómo vestir el estampado animal con estilo y elegancia

El estampado animal ha venido para quedarse otra temporada más. Cuándo parecía que ya íbamos a guardarlo en el armario, las marcas lo sacan a relucir en sus nuevas colecciones primavera verano 2019.

H&M es una de las que más apuesta por esta tendencia tan glamurosa. ¿A ti como te gusta más? ¿En un Total Look, con pequeños detalles u oculto? Te damos las tres claves para lucir con mucho estilo, el estampado de serpiente tan trendy esta primavera,

Vístelo en secreto

Lucir prendas a juego con estampado de serpiente supone combinar estilo y, quizás, un ligero toque secreto. ¿La solución para acertar y sentirte cómoda? Luce un conjunto de estampado de serpiente bajo una gabardina beige y evitarás el riesgo de excederte con el estampado. Como toque final, sube las mangas de la gabardina para mostrar ligeramente el conjunto. Es lo mejor si no quieres excederte con esta tendencia.

Pequeños detalles

¿Te gusta el estampado de serpiente, pero no te ves del todo con é? Llévalo en los accesorios. Atrévete y apuesta por bolsos de estampado de serpiente (la colección de H&M está repleta de diseños variados: desde los bolsos pequeños de mano hasta los grande tipo shopper). Combínalo con un conjunto de color blanco, para que el estampado impacte de un modo discreto. Otra opción es lucirlo en el cinturón, en los zapatos o en los pendientes. Nosotras somos del menos es más.

Total look animal print

Si tu lema es "cuanto más mejor", este look está hecho a tu medida. Combina una camiseta de estampado de serpiente con un mono y una gabardina a juego para crear un look atrevido (el estilo que una chica moderna querría llevar a la oficina). ¡Pero ten mucho cuidarte con no pasarte que no parezca un disfraz de carnaval! Siempre con elegancia y estilo.

