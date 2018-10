Looks de otoño 2018 para vestir cómoda, a la última y guapa

Capas y más capas, el otoño es una estación ideal para vestir con estilo. Dejamos atrás los vestiditos, las sandalias y los shorts para recibir prendas calentitas y repletas de estilo. Para ello, nuestra colección favorita es la de H&M mujer. Hemos cotilleado su nueva campaña para contarte los looks esenciales y las prendas más imprescindibles en tu armario.

Look de casa

Para empezar el día, no hay nada como un café con su ropa interior de seda y un cárdigan encima hecho de mezcla de lana de alpaca.

Look todoterreno

Ya no hay excusas con el“no tengo qué ponermeEl conjunto clásico de camisa blanca y vaqueros azul índigo nos ha salvado de numerosas crisis de vestuario. La clave para hacer que este look dure para siempre es invertir en prendas de calidad con atención por los detalles, como una camisa premium de algodón pima con las mangas levemente oversize. Inspírate en los looks de Meghan Markle en Australia.

Look de oficina

Si eres de las que le gusta llegar a la oficina pisando fuerte, apuesta por el traje de chaqueta. El de esta temporada de H&M está hecho de sarga de lana premium; la americana es entallada, los pantalones son anchos, y ambos vienen en un rico tono coñac. Una silueta de lo más a la moda - a la vez que es un clásico instantáneo.

Look de ciudad

Y si buscas un estilismo más casual pero igual de glamuroso, un jersey de cachemira de cuello vuelto, llevado con una camisa blanca y pantalones anchos o vaqueros es la perfecta opción cotidiana. Completa el look con la prenda de inversión para esta temporada: un abrigo de lana color camel, de doble botonadura.

Look de invierno

Para esas mañanas de mucho frío, el mejor amigo del otoño es un jersey de punto suelto de combinación de angora con mangas demasiado largas. Llévalo con un abrigo de pelo sintético para aumentar la sensación mullida, y pon cuidado de no derramarte el brunch dominical por encima.

Look otoñal

Castaño, caoba, chocolate... Ninguna paleta de colores nos gusta más que la del otoño, y en este temporada nos volcamos de pleno, superponiendo vestidos hasta la pantorrilla con punto de cachemira y bufandas.

Look de finde

Una sencilla camisa de seda es la prenda básica más importante de nuestro armario de fin de semana. Nuestra favorita viene en amarillo mostaza –el color clave de esta temporada– y con lo que mejor combina es con vaqueros de un azul índigo profundo. En días más fríos puedes ponerte por debajo una prenda de cuello vuelto.

