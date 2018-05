H&M celebra el Orgullo y la igualdad con la colección Love for All de camisetas, pantalones y complementos

Para el Orgullo de este año 2018, H&M se une a la fiesta con la nueva colección Love For All primavera verano.

Se trata de una selección de piezas para que todo el mundo pueda unirse a la celebración del mensaje de amor, igualdad y libre expresión.

El 10% del precio de venta de esta colección se destinará a la UN Free & Equal, la campaña de los derechos humanos de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es construir un mundo donde se viva sin miedo por la orientación sexual o género. La colección estará disponible en tiendas seleccionadas y en hm.com a partir del 31 de mayo.

“H&M cree en el derecho a que cada uno quiera a quien quiera. Esperamos que la gente pueda usar la colección H&M Love For All para celebrar el Orgullo y su confianza en la igualdad en el amor”, dice Andreas Löwenstam, director de diseño de hombre de H&M.

“Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales o intersexuales tienen el mismo derecho que todo el mundo a ser protegidos de la violencia y la discriminación. El apoyo que recibimos de H&M ayudará a la campaña UN Free & Equal para trabajar con activistas y promovedores de igualdad para aumentar la conciencia y promover cambios positivos en leyes y actitudes”, dice Peggy Hicks, director de trabajo temático en la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La colección Love For All está llena de piezas que muestran lo profundas que son las sensaciones que el Orgullo crea. Es una colección de looks veraniegos que dan energía con un toque retro y setentero, cargada de mensajes positivos y los colores, todos ellos importantes, de la bandera arcoíris.

