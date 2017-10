Erdem x H&M, una colección exclusiva de prendas y accesorios para hombre y mujer otoño invierno 2017/18

H&M ha lanzado una colección exquisita que cuenta con prendas y accesorios para hombre y mujer para esta nueva temporada otoño invierno 2017/18.

Estará disponible en tiendas seleccionadas y en tienda online a partir del día 2 de noviembre para que descubras la estética inconfundible de Erdem en la colección #ERDEMxHM.

Lookbook Erdem x H&M

El conocido fotógrafo Michal Pudelka ha trabajado con Erdem y H&M para crear un look book único que responde al imaginario y a la belleza de Erdem para representar la colección ERDEM x H&M.

“ERDEM x H&M es una colección que me ha llenado, y he querido crear un look book con un giro estético. Me encanta añadir elementos de sorpresa y surrealismo, y pensé en detalles que crearan esta atmósfera, como las flores dadas a la modelo desde fuera del plano” nos cuenta Michal Pudelka.

“Ha sido un placer ver como Michal ha trasladado el ADN de la colección. Me encanta cómo ha trabajado con los elementos, como las flores, para realzar el espíritu de ERDEM x H&M todavía más”, dice Erdem.

Toma nota de todas las prendas en este lookbook de la colección cápsula y ficha tus favoritas para preparar tu armario más estiloso en una nueva temporada de H&M que viene cargada de tendencias, moda y estilo.

Los encajes, las flores, las transparencias y los broches son los protagonistas de esta colección que nos ha enamorado de este diseñador londinense que ha sido el elegido este año 2017 en ser la colaboración tan esperada de H&M. En Modalia.es ya tenemos la selección de nuestras prendas y complementos favoritos.

Si eres fan de H&M, sigue nuestra sección especial con todas las noticias y novedades de la marca de hombre, mujer, niños y hogar.

