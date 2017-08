H&M Sport, la colección de ropa deportiva para running, yoga y entrenamiento otoño 2017

H&M Sport hombre y mujer ha presentado para este otoño 2017 una colección deportiva que combina una vez más funcionalidad y moda.

El diseñador de esta colección Sport wears de H&M, Jonas Blom, cuenta que: "La inspiración para esta colección fue la creación de una línea de deporte lujosa y fuerte con espíritu de moda. Esto sin perder las recomendaciones y la confianza de profesionales reales en piezas funcionales que nos inspiran para correr y entrenar”.

La campaña H&M Sport otoño 2017 tiene tres embajadores muy relevantes de la marca: el profesor de yoga Patrick Beach, la entrenadora e instructora de yoga, Amanda Bisk y el atleta Tommy Rivs.

Además de ser los protagonistas de esta campaña deportiva, los embajadores trabajan junto con el equipo de diseño de H&M Sport en el desarrollo y la prueba de productos.

La colección está pensada para las categorías de running, yoga y entrenamiento, siendo todos los tejidos altamente transpirables.

Además de ropa, la colección incluye también una línea de accesorios súper prácticos para hacer tu deporte favorito.

La colección H&M Sport Otoño 2017 ya está disponible en las tiendas H&M y online hm.com y es ideal para lucir estilosos y sofisticados hasta haciendo deporte con prendas a la moda y de calidad que sientan como un guante.

Si este verano 2017 no has llegado a tiempo para la operación biquini, hazte con esta ropa tan irresistible y empieza la próxima temporada por la punta practicando tu deporte favorito y poniéndote en forma, no solo por físico, sino por salud.

Para la mujer, son muy importantes los sujetadores deportivos para no dañar el pecho con el impacto del ejercicio y la nueva colección deportiva de H&M mujer está repleta de diseños cómodos y favorecedores para todo tipo de cuerpos femeninos.

