Trajes de hombre de estilo juvenil en El Corte Inglés primavera verano 2018

“El estilo es el ropaje del pensamiento; y un pensamiento bien vestido, como un hombre bien vestido, se presenta mejor”. Esta mítica y acertada frase del Conde de Chesterfield resume a la perfección la cualidad y la importancia de la elegancia en un hombre. El traje tiene el poder de transmitir estilo, buen gusto y pulcritud, por lo que siempre ha sido la mejor opción y la vestimenta que se considera más formal para un caballero.

Para romper un poco con el tono de seriedad que puede inspirar algunos trajes, El Corte Inglés dispone de numerosos trajes de estilo juvenil para esta primavera verano 2018. Estos trajes poseen la naturalidad y frescura que transmite el ambiente primaveral y veraniego. Los colores de esta temporada aportan ese estilo juvenil a la vez que se adaptan y pueden ser llevados tanto por un sector de hombres más jóvenes, como también por más mayores, ya que guardan y recogen esa elegancia propia y característica que todo traje debe contener.

Este traje color gris claro es uno de los más favorecedores para esta temporada, ya que este color aporta un toque de luz y claridad, haciéndolo más oportuno para la primavera. Es un modelo Oxford Príncipe de Pales, caracterizado como uno de los trajes que otorgan mayor elegancia y distinción y con el que nunca pasarás desapercibido. Son muy utilizados en Gran Bretaña y Estados Unidos.

Gracias a su diseño, es perfecto para combinarlos con unos mocasines, y con cualquier camisa lisa o con rayas, especialmente con las de color blanco, rosa palo o azul celeste.

Siguiendo con los trajes de tela Príncipe de Gales, en los que predomina el uso del color gris, este modelo de Emidio Tucci presenta algo más de seriedad, ya que cabe recordar que este tipo de trajes no son de uso formal, y se considera más un traje de sport, por lo que no es correcto vestirlo en actos formales, como por ejemplo una boda. Este traje no deja ver los tobillos, a diferencia del anterior, por lo que aparece combinado con unos zapatos negros, camisa blanca y una corbata con distintas tonalidades de la gama de color gris.

Acentuando aún más el estilo juvenil, y dejando atrás el color gris, la marca Selected dispone de trajes color azul. En concreto, el pantalón de este traje es algo más entallado y ajustado que los anteriores, al igual que la chaqueta. La camisa blanca sin corbata abotonada hasta el cuello y el uso de un cinturón marrón, forman un look más juvenil y desenfadado, que a la vez combinado con unos zapatos negros aportan ese grado de elegancia innato de cualquier traje.

Así mismo, este traje azul marino de Easy Wear combinado con deportivas color blanco y con camisa blanca abotonada por completo, otorga un look de lo más juvenil y freso. El pantalón al no estar entallado ni ajustado, junto con la camisa por fuera, aporta un mayor grado de informalidad que se ajusta a la perfección con el uso de las deportivas.

Por último, y recalcando aún más el estilo juvenil de la marca Easy Wear, este traje también presenta un look propio de los adolescentes y veinteañeros. Al mismo tiempo, el uso del color negro, característico y relacionado siempre con la seriedad, le aporta ese toque de elegancia mezclado con la informalidad que aportan las zapatillas y la camisa de cuello mao.