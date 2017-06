Sandalias Gloria Ortiz colección verano 2017, las rebajas de El Corte Inglés más irresistibles

¿Qué mujer no siente una inquietante pasión por las sandalias? Cada temporada intentamos convencernos a nosotras mismas de que no necesitamos más o que ya no tenemos sitio para ellos. Pero...seamos sinceras, ese pensamiento se esfuma cuando aparece por nuestra mirada un calzado tan perfecto que es imposible no comprar. Aquí va nuestra selección de sandalias de Gloria Ortiz.

Gloria Ortiz es una de las diseñadoras españolas más aclamadas tanto por sus bolsos, gafas de sol, carteras...como por sus colecciones de zapatos. Al apostar siempre por la calidad, El Corte Inglés no duda en incluir dentro de sus grandes almacenes el calzado más elegante, chic y sofisticado de la marca nacional con irresistibles descuentos, incluso fuera de las rebajas.

Ahora que estamos en verano 2017 es el mejor momento para lucir estas sandalias de tacón en tus noches de fiesta y eventos importantes. Así que aprovechando los descuentos que ofrece El Corte Inglés y hazte con la colección de sandalias altas y planas de Gloria Ortiz.

Sandalias de tacón Gloria Ortiz

Con un -40% de descuento, estas sandalias se convertirán en tus favoritas del verano 2017 por su color, por su tacón y por su diseño a la moda. Sandalias de tacón elaborada en piel ante de color marrón claro, con pulsera ajustable de cierre de hebilla y esclava con forma T en el empeine.

Otras sandalias de tacón que se convertirán en tus favoritas del zapatero son estas, aún sin descuento, de Gloria Ortiz realizadas en piel troquelada, cierre de cordón en el talón y tacón alto tipo aguja de 7 cm de altura, con plataforma externa de 1 cm.

Para las amantes de los colores vivos tan tendencia esta temporada primavera verano 2017, estas sandalias de tacón de piel en color verde, tira ancha con volante y pulsera con cierre de hebilla en el tobillo son nuestras favoritas, además se convertirán en tus mejores aliadas para los looks de diario por su tacón ancho de 7 cm y su comodidad.

No hay nada como un Total Black con unos complementos coloridos y llamativos, sobre todo para las noches de verano cañeras con planes de los que conoces el principio, pero no el final. Para ello, estas sandalias de tacón alto de Gloria Ortiz son ideales para conseguir el estilismo sofisticado, sensual y atrevido pero sin perder la comodidad. Están en varios colores pero nuestras favoritas son estas en rojo con nudo sobre la pala, pulsera con cierre de hebilla y plantilla en piel.

Sandalias planas Gloria Ortiz

Pero si en tu día a día más ajetreado buscas unas sandalias planas, la colección de Gloria Ortiz la que buscas, no solo por su calidad, si no por su diseño y súper descuentos. En la redacción de Modalia nos vuelven locas estas sandalias planas de piel con tiras en color azul con estampado de piel de serpiente.

Una temporada más, las sandalias pala vuelven a ser tendencia, hazte con estas de piel en color negro o rojo con tacón plano de 2 cm de altura.

Y si buscas unas sandalias planas pero un poquito más arregladas y altas, estas sandalias de tacón destalonadas en serraje marrón, pala con adorno de hebilla y tacón bajo son perfectas de la nueva colección de Gloria Ortiz verano 2017.

Una colección de sandalias de lo más irresistible para renovar tu zapatero de esta temporada. Y si estás buscando zapatos de Gloria Ortiz, aquí va nuestra selección.

Sandalias y zapatos en color pastel, metalizadas y animal print

Las sandalias planas se han convertido en el mejor amigo de una mujer. Cómodas y versátiles, consiguen dar ese toque especial a los outfits sin apenas darte cuenta. Los metalizados y el animal print arrasan en este calzado donde se unen calidad y precio.

Las sandalias de tacón estilizan el cuerpo de una mujer. Aportan elegancia y permiten que tu look tenga esa chispa que tanto buscas. Metalizadas, en tono pastel...El Corte Inglés te permite elegir entre toda la colección de la mano de Gloria Ortiz.

¡Descubre lo último en calzado de la mano de Gloria Ortiz y hazte ya con tu par favorito!

En Modalia | Gloria Ortiz, colección bolsos