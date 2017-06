Colección bolsos Gloria Ortiz 2017 para todos los estilos de mujer

Si hay un accesorio del que la mujer no puede prescindir en su día a día, ese es el bolso Glorua Ortiz. Grande, pequeño o mediano, sea cual sea tu estilo, la colección de El Corte Inglés cuenta con una amplísima variedad para llevar todo lo necesario en nuestros ajetreados días, sea cual sea el destino o actividad.

Gloria Ortiz te lo pone muy fácil con sus últimas rebajas con descuentos de hasta el 60% en El Corte Inglés que empezarán a partir del 1 de julio en su web y en sus grandes almacenes.

En Modalia somos fans de los bolsos bandoleras por su tamaño y comodidad para el día a día. Nuestro favorito, por excelencia, de la nueva colección primavera verano 2017 de Gloria Ortiz es este bolso bandolera modelo Adele de piel en color negro con asa larga y doble cierre de solapa con mosquetón. Lo puedes encontrar en la web de El Corte Inglés por sólo 119€.

El lookbook de Gloria Ortiz de El Corte Inglés verano 2017 viene repleto de inspiración y este look Total White combinado con esta bandolera tan irresistible nos ha enanamorado en Modalia locamente, en cuánto a moda se refiere.

Ya os hemos hablado de los bolsos de fiesta que tiene Zara Nueva colección Mujer, pero ¿qué hay de los de Gloria Ortiz? la marca ha apostado por la tendencia de los colores vivos para los looks de ceremonia como bodas, bautizos, comuniones y graduaciones y para esos estilismos de noche Total Black. Nos encanta esta cartera de mano en color amarillo limón con detalle en la hebilla plateado que puedes encontrar en los grandes almacenes por 109€.

Los bolsos de hombro son también para esa mujer "Working" que se pasa el día de un lado para otro con todo lo necesrio para sobrevivir las 24 horas. Por supuesto, antes que muerta que sencilla, así que hazte con este bolso de hombro estilo basket de piel en color rojo, con entrelazado y asa media por 229€.

Los bolsos de mano son uno de los complementos más estilosos que hay en moda y Gloria Ortiz lo sabe, por eso cuenta con una colección infinita para que los combines con todos tus looks del verano 2017. Esta de piel en color mostaza con cierre de cremallera es ideal y súper tendencia esta temporada.

Esta cartera de mano modelo Sofia de piel en color coral con grabado de la marca es súper cómoda para las noches de fiesta por su cierre de cremallera y el asa de cadena adicional. Además de ser un color tendencia de este verano.

Los bolsos pequeños son una apuesta de la marca para la mujer sencilla que sale de casa con lo básico. En color negro, marrón o blanco, súper combinables con tus outfits diarios.

Capazos Gloria Ortiz

Los capazos son el complemento del verano 2017, no solo para bajar a la playa, si no para los looks más casuales de diario en la ciudad con vestidos, shorts o faldas.

Mochilas Gloria Ortiz