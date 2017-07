Vestidos Ibicencos en El Corte Ingles, selección verano 2017

Si aún no has encontrado tu vestido ibicenco perfecto para un evento veraniego o una fiesta ibicenca, El Corte Inglés presenta una colección de vestidos cortos y largos ibicencos para esta temporada de verano 2017 que harán resaltar tu bronceado veraniego y formarán un look ideal para triunfar tanto en eventos de día con vestidos más casuales como en fiestas de noche con vestidos más atrevidos.

El verano es la excusa perfecta para lucir un total look blanco y olvidarnos de las interminables capas de abrigo y colores oscuros de los meses de frío. Las principales tendencias de esta temporada en moda ibicenca siguen teniendo aspectos clásicos que nunca pasan de moda, como los encajes, los bordados y los cortes de escote recto.

Por supuesto el blanco es el color predominante y protagonista, y es el que vuelve a decorar las colecciones de verano con todo tipo de detalles, tanto en un blanco puro como en color crudo, siguiendo las tendencias al más puro estilo ibicenco. Los vestidos largos que nos trae El Corte Inglés son estupendos para una noche de verano idílica, aunque si prefieres apostar por el corto, hay opciones que no te dejarán quitarle el ojo de encima hasta comprarlos, ya que los vestidos cortos acompañados de una cuña o sandalia plana serán la combinación perfecta para triunfar con un look veraniego.

Si te decides por otro tipo de look más arriesgado en El Corte Inglés puedes encontrar vestidos largos de transparencias y encajes con los que disfrutarás de una noche de verano con una imagen sofisticada y elegante y a la vez cómoda y fresca, con un estilo con el que no pasarás desapercibida. Además estos vestidos son ideales para eventos más formales como bautizos, bodas o eventos importantes veraniegos, ya que El Corte Inglés nos presenta en su colección diseños con una amplia gama de estilos.

En cuanto a eventos playeros existen modelos con adornes de cordón y corte en la cintura que son perfectos para combinar con sandalias planas sin prefieres un look más cómodo y relajado.

Estas son las distintas alternativas que te presentamos en Modalia.es gracias a la colección de vestidos ibicencos de El Corte Inglés. ¡No te lo puedes perder!

Vestido corto, en color blanco liso, con manga corta y escote redondo donde colección de Primavera 2017 de Lauren Ralph Lauren traslada la visión de Ralph Lauren del estilo americano atemporal y lo adapta al ritmo de vida dinámico y activo de la mujer actual (56,80€)

Vestido sin mangas de encaje bordado de Tantra (120€)

Vestido corto, en color blanco, con trabajo de crochet. Con manga corta y escote cuadrado de Amitié (27,96€)

Vestido corto, en color blanco, sin mangas de velo ajustado a la cintura de Molly Bracken está hecho con varias capas de velos. El detalle de elegancia lo aporta su nudo de pañuelo en el cuello de pico (40,17€)

Vestido largo, realizado en encaje blanco, con forro interior a tono. Tiene manga corta con hombros al aire, cuello caja y cierre de cremallera en la espalda de Juanjo Oliva (174,30€)

Vestido corto, realizado en crochet en color blanco con vestido interior a tono. Tiene manga corta, escote redondo y volante en el bajo, se encuentra en la colección Primavera 2017 de Polo Ralph Lauren en la que añade ilusión y estilo a la nueva generación de clásicos modernos, con un toque más ligero y lujoso, líneas renovadas y estilos deportivos (236€)

Vestido corto, en color blanco, con trabajo de bordados a tono. Tiene manga corta y escote panadero con bordado a contraste de Antea (49,99€)

Este vestido es el ideal para looks más atrevidos, con encaje transparente con body interior elástico, escote cruzado y sin mangas, de BDBA (99€)

Vestido largo de Elogy con encaje y abertura lateral, ideal para una noche de verano.(41,95€)

Vestido largo de Fiesta El Corte Ingles, en color blanco, con trabajo de pedrería en beige. Sin mangas, escote redondo y botón superior en la espalda dejando abertura (125,30€)

Además, la nueva colección de vestidos veraniegos presenta una amplia gama de formas y diseños. Escotes pico, cortes en la cintura, cuerpos ablusonados o mangas tres cuartos, son algunas de las opciones preferidas de las marcas para escoger el diseño que mejor se adapte a tu cuerpo y a tu estilo.

