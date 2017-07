Enfasis El Corte Inglés, lo último en moda de baño

La ropa de baño de Énfasis de El Corte Inglés es de las más elegidas a la hora de renovar los biquinis, bañadores y triquinis para el verano 2017. Es estilosa, de calidad y sienta bien a todo tipo de mujer y cuerpo.

Ofrece todo lo necesario para tener unas vacaciones perfectas y prepara la maleta con las últimas tendencias en moda baño, en vestidos playeros, caftanes, túnicas, pareos e incluso, pantalones y faldas. Además, con las rebajas de verano de moda El Corte Inglés es mucho más asequible hacerte con toda su colección porque ofrece descuentos irresistibles, no solo en sus tiendas físicas, sino online y con gastos de envíos gratuitos.

Bañadores

De la pasarela a tu armario, los diseños de bañadores de Énfasis son lo último en tendencias de moda con texturas nobles, tejidos que sientan a la perfeción con contrastes de colores y cortes para todo tipo de mujer.

La colección de bañadores de Énfasis es lo más aparecido a la alta costura para el baño. Estampados tropicales, de flores, abstractos, rayas marinas, lisos, con detalles joya,… todo tipo de diseños para atraer todas las miradas en la playa este verano.

Nuestra colección favorita es la de Énfasis Black con un lookbook protagonizado por Judit Mascó, Ariadne Artiles y Nieves Álvarez para tus desfiles bajo el sol. Es una nueva línea de la marca donde las formas minimalistas y los tonos de gran intensidad definen la silueta de la mujer con una elegancia sublime. Tres modelos que rebosan sensualidad y elegancia, como todas las mujeres que visten de Énfasis.

La colección está elaborada en Italia con el exclusivo tejido Explosive by Brugnoli® donde el lujo se refleja en cada detalle.

Bikinis Énfasis El Corte Inglés

Esta marca de El Corte Inglés se ha convertido en un referente en el sector de la moda baño, por eso, sus bikinis son lo más elegidos para esta temporada, no solo por sus diseños, sino por su precio asequible.

La colección de bikinis es creativa y alegre, igual que tus vacaciones 2017, por eso, apuesta por sus diseños y siéntete segura este verano.

Enfasis, Vestidos de playa

¿Qué sería de unas vacaciones de verano sin esos vestidos de playa que tan bien nos sientan, nos hace estar fresquitas y estilosas en cualquier situación? La colección de Énfasis vestidos de playa es ideal para lucir en el chiringuito, de playa o de piscina.

Puedes optar por diseños largos, cortos o midi, y si lo prefieres por comodidad, un mono.

Caftanes y Túnicas

Si tu estilo de vacaciones es más boho chic y desenfadado, apuesta por los caftanes y túnicas de la colección verano 2017 de Énfasis.

El estilo veraniego favorito de la redacción de Modalia.es es este… ideal para destinos turísticos como Andalucía o las Islas Baleares.

Pareos

Para las más atrevidas y sexys, el pareo es la prenda más elegida para los estilismos de playa y piscina. Sea cual sea tu plan de este verano, combina tu biquini o bañador cos los pareos de la nueva colección de Énfasis. Ante todo, glamour y sofisticación!

Pantalones y faldas

Pero si tu estilo de playa es más clásico y formal, Énfasis te propone una amplísima variedad de pantalones y faldas para que elijas tu favorito con descuentos de hasta el -30% en las rebajas de El Corte Inglés.

Pero no solo es una marca líder en moda baño, es de las favoritas en lencería, así que si aún no la has visto, no te pierdas la colección lencería de Énfasis. Te gustará tanto o más, como la de baño.

Los bañadores de una pieza vuelven pisando fuerte este año, con tirantes, sin ellos, con la espalda abierta o medio escote… Son la prenda estrella del verano y lo que más buscamos en las tiendas. Muchas pequeñas marcas se apuntan a esta tendencia porque saben que arrasan con ella.

El Corte Inglés alberga muchas marcas pero en cuanto a bañadores nos quedamos con Énfasis, bonitos, distintos y buena relación calidad precio. Seleccionamos 10 bañadores de esta marca que cuestan 39.95€ y nos encantan.

Los azules no pasarán de moda nunca para el verano, es el color por excelencia de la época estival. El mar y el cielo, las piscinas y todo lo que inspira frescor para ahogar un poco el calor de esta estación. Además resalta la piel cuando estás morena y favorece mucho a la cara.

Los colores vivos. El verano y la primavera son estaciones de color, de vida, de alegría visual. La naturaleza se desarrolla antojada de colores y formas bonitas y vivas. El bronceado luce bajo el sol luchando con estos colores por dejarse notar más que ellos. Es el momento del amarillo, el rosa, el naranja, el verde y todos esos tonos que en invierno apagas.

Los étnicos. Es tendencia, el animal print y el estampado étnico se lleva. Cuanto más africano más nos gusta. Desata la fiera que llevas dentro y luce estos bañadores tan agresivos a la vista, con sus tonos tierra y pequeños toques de color.

Blanco y negro. Clásico y tendencia. Un bañador blanco o negro o que combine ambos no debe faltar en tu armario más playero. Los lunares se llevan, y el print black and White más todavía.

En Modalia | Gloria Ortiz, nueva colección Otoño Invierno 2017/2018

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.