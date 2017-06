Rebajas Bershka, selección camisetas. Top ten 2017

¡REBAJAS! Todas las camisetas están a tu alcance gracias a los precios tan asequibles que Bershka ofrece esta temporada.

Así podemos verlo en el catálogo online de Bershka, donde además de mostrar estas fabulosas camisetas tenemos la opción de sorprendernos, en concreto, de las camisetas más originales y a la vez, más a la moda para este verano 2017.

Te ofrecemos un Top Ten de las camisetas de Bershka disponibles en rebajas:

1º - Camiseta algodón Twin Set

Se coloca en primer lugar, no solo por su sencillez sino también, por su increíble facilidad para ser combinada con cualquier otra prenda y poder ser usada en conjuntos tanto de noche como de día. Además, forma parte de un conjunto bastante bohemio, perfecto para aquellas a las que les gustan las prendas anchas y cómodas.

Esta camiseta, con pantalón a juego, lo tiene todo para ser un indispensable en nuestro armario. Es un 20% el descuento que se le aplica y solo se vende en negro. ¡Menos de 8€! Si os interesa saber el precio del pantalón “culotte textura” debéis saber que es exactamente el mismo que el de la camiseta.

2º Camiseta oversize rotos

Una camiseta de corte clásico y cuello circular con el perfecto toque Bershka. Esta camiseta característica de la marca por introducir pequeñas roturas en sus prendas es perfecta para un outfit casual, combinable con una falda vaquera, unas sandalias y poco más. Esta camiseta es para aquellas que no saben que ponerse un día cualquiera pero que igualmente desean ser diferentes y originales. Podemos encontrar esta camiseta en dos colores, blanco y negro. Su precio es de risa, 6,49 €. Se nota que son rebajas en Bershka.

3º Camiseta tipo capa escote Veracruz

No podía faltar el estampado floral. Esta camiseta sin mangas y con vuelo es un clásico que nunca pasa de moda y siempre es tendencia en esta época del año, que suerte que este a un precio tan económico como el de 5,99€. Sin embargo, no pasa nada si lo tuyo no son las flores, Bershka te ofrece esta prenda de tres manera distintas más, de tal forma que puedes encontrarla en blanco, negro y rosa fucsia.

4º Camiseta cuello choker “Woman”

Esta temporada primavera-verano ha sido tendencia. Son muchas las mujeres que se han unido a esta nueva moda y que han marcado la diferencia. Un simple corte ha creado furor entre las más jóvenes. En verano lo cortamos todo, jeans, camisetas, pantalones, cazadoras… Tu eliges donde quieres llevar el corte. Esta camiseta se encuentra únicamente en blanco y por supuesto, el 20% de descuento le ha sido aplicado.

5º Camiseta cropped parches “Spice”

El rosa siempre ha sido un color veraniego y Bershka lo sabe. Esta camiseta entra dentro del Top Ten de Modalia por su diseño juvenil y su divertida aplicación. “Spice it up” esta escrito en la parte delantera de la camiseta y como todos sabemos, el verano esta lleno de momentos picantes por lo que es perfecta para una buena aventura. Desde la XS hasta la L y solo por 9,99€ con un descuento del 37%. ¿A qué esperas?

6º Camiseta Veracruz choker

Blanco roto, estampado floral, vuelo, mangas anchas... ¿Puede faltarle algo? Bershka opina que sí. Por ello, ha decidido mezclar estilos y la verdad es que la jugada les ha salido bastante bien. Dentro del ranking se posiciona esta camiseta por incluir un choker en su diseño, el cual nos ha sorprendido a todos por su creatividad. Seguro que más de una esta deseosa de hacerse con esta prenda, más ahora que son rebajas y que cuesta menos de diez euros.

7º Top blonda escote tiras

Lo más sexy del ranking es este top de escote abierto con tiras en el pecho de color negro y forro de encaje de poliéster lleno de pequeñas transparencias. Puede combinarse con cualquier cosa y siempre es un buen "salvavidas" para esas noches en las que te sientes más atrevida (38% de descuento).

8º Top canalé escote Veracruz

Blanco, rosa pastel y negro. En estos colores son los que la marca nos ofrece esta fabulosa camiseta de palabra de honor y mangas. Aquí os lo enseñamos en blanco, con una chaqueta vaquera ancha, para que veáis lo combinable y perfecto que es si queréis vestir de lo más casual. Para animaros un poco más, os lo vamos a contar, su precio ni se acerca a los diez euros. Bershka nos mima, otra vez, con sus rebajas.

9º Camiseta ajustada asimétrica

Perfecta para cualquier ocasión, así es esta camiseta disponible en blanco, negro y estampado floral. Su principal característica es en corte asimétrico de la parte superior. Se trata de una camiseta de tela elástica y pegada al cuerpo para aquellas que quieran lucir figura este verano. Lo bueno de esta prenda es que es atemporal, podemos usarla tanto en verano, primavera, invierno u otoño. Su precio es mágico gracias al descuento que Bershka nos ofrece del 50%.

10º Camiseta cerezas pompón

Para aquellas que adoran un look casual y sin preocupaciones. Esta camiseta de color blanco roto no solo destaca por ser chic sino también por su estilo “americano” que se destaca en su mayoría por el corte y diseño de la propia camiseta.

Este es tu momento, son rebajas en Bershka y aquí tienes las prendas que nunca pasarán de moda. ¡Aprovéchate lo antes posible, las rebajas no son para siempre!

