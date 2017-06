Vestidos largos Zara, top 10 Verano 2017

Fiestas, graduaciones, cócteles, comuniones y millones de planes que disfrutar por la ciudad en esta temporada de verano 2017. No dejes que los vestidos marquen las reglas, y llevalos sin tener ningún por qué para hacerlo: largos, cortos, de rayas, estampados, de flores, con volantes, borados,... El top ten de los vestidos de temporada más deseados vienen de la mano de marcas como Zara. Toma nota y no te pierdas las diez renovadas propuestas de los vestidos largos de Zara que hay que lucir este verano.

Para esos días que sabes cuándo empiezan, pero no cuándo terminan, te proponemos los vestidos midi de coctel de la colección de Zara 2017. Son elegantes y te sacan de todos los apuros estilísticos. Tienen el largo perfecto si buscas ir formal y la variedad de este tipo de prendas en la colección Zara, vestidos mujer es infinita con todo tipo de diseños.

Además, ya está aquí la cuenta atrás para las Rebajas Zara que comenzarán el próximo 1 de julio con sus irresistibles descuentos en todo el Grupo Inditex. Si tu presupuesto está ajustado esta temporada entre tantos viajes y fiestas con amigos, ten paciencia y espera a que lleguen los descuentos de Zara en vestidos verano 2017.

Un vestido estampado es una de las tendencias más destacadas de esta temporada, son favorecedores y ayudan a resaltar nuestro espectacular bronceado primavera verano al igual que los vestidos bordados, de estampado de flores, de estampado de rayas o de volantes.

Para la mujer más atrevida de Zara, este vestido de noche ajustado de corte midi en color amarillo es ideal para ser el centro de todas las miradas y resaltar tu silueta este verano 2017.

Pero si lo que buscas son vestidos largos para esas noches de verano más especiales de cenas en pareja, con amigos o de fiesta hasta las mil, toma nota de este TOP 10 vestidos zara mujer.

Estampado rayas y estampado flores en un mismo vestido largo, ¿qué más se puede pedir? es que Zara sabe lo que buscamos este verano 2017 para sentirnos fabulosas con este vestido de estilo camisero y falda con línea evasé.

Si hay un vestido fiesta que encabeza este TOP 10 de vestidos largos de Zara es este cruzado con volantes en el escote y en las mangas. Su tejido de estampado de flores a contraste con el fondo de color negro, nos favorece a cualquier mujer.

Pero es que si hablamos de colores favorecedores a la mujer, ese es el rojo. Por eso, este vestido largo midi de Zara es perfecto para todos tus looks de esta primavera verano 2017.

Si eres más atrevida, tu color fetiche es el negro y te gusta ese rollo rockero, casual y desenfadado, este vestido largo de zara con encaje, tejido semitransparente y detalle de tachuelas y arandelas en la parte delantera es perfecto para ti y para renonar tus vestidos fiesta del armario.

Si buscas vestidos boda y quieres aprovecharlo para otras ocasiones, la colección de Zara es perfecta para eso. Este vestido rojo largo de tirantes con escote cuadrado y lazo en la espalda te vale tanto para un vestido de fiesta como vestido boda como casual mujer.

Otra opción si no te gustan los vestidos largos o los vestidos midi, es que apuestes por los vestidos de fiesta cortos si lo que buscas es sentirte más sexy y atrevida y, por supuesto, lucir esas piernas tan tonificadas y bronceadas. En la colección primavera verano Zara la variedad es infinita. Vestidos bordados, con volantes, de rayas, de flores, ajustados,...

Si aún no has encontrado tu vestido de verano entra en Modalia, lo último en moda para que fiches las tendencias de la temporada primavera verano 2017 de Zara y vistas siempre perfecta. Vestidos y más vestidos... No te pierdas nuestra selección de vestidos de fiesta de H&M