Qué esperar de la Industria Relojera en 2018

¡Internet ha cambiado el mundo! Lo tecnológico está acabando con lo tradicional, eso está claro, pero ¿qué va a pasar con la industria relojera?

Comprar un reloj de lujo era sinónimo de exclusividad, no solo pagabas el precio del reloj, sino el ambiente, la experiencia y el trato recibido en las tiendas más prestigiosas del mundo pero esto, ha cambiado rotundamente.

Los relojeros suizos se están adaptando a estos tiempos y se están sumando al comercio electrónico. Su objetivo es el mercado emergente.

El auge del comercio electrónico

Hace 10 años los mercados más rentables eran los países BRIC: Brasil, Rusia, India y China, pero ahora es lo digital y esta industria está adaptándose a los cambios tecnológicos de esta era para poder así, dinamizar sus ventas.

Como en todos los sectores, hay quien se ha quedado atrás y han optado por lo tradicional sin adaptarse a los cambios, pero por lo general, vender relojes de lujo en la red es algo común en un tiempo en el que el comercio electrónico está en auge, sobre todo en países como China y Estados Unidos.

Los compradores de esta industria ya no miran la calidad, si no el precio; esto es como consecuencia de la cantidad de sitios web que hay para comprar relojes de lujo cada vez más reales y creíbles. No hace mucho, comprar por internet era algo inusual por el miedo a la estafa pero esto ha dado un cambio de 360 grados y comprar por internet es un habito muy común en todo el mundo.

Internet se ha convertido en unos de sus principales canales de distribución de los relojes de lujo, llegando incluso a acribillarnos con publicidad, no solo de las páginas webs propias de cada marca si no a través de terceros.

Relojes de Segunda Mano

Otro cambio radical que ha dado esta industria es la compra – venta de relojes de lujo de segunda mano.

Al mundo digital de la industria relojera se han sumado terceras personas que nos facilitan el lujo con otros métodos de venta.

Plataformas como Chronoexpert ponen en contacto a personas o comercios para que compren y vendan relojes pre-owned con un carácter internacional.

Lo mejor de este tipo de comercios electrónicos es que puedes acceder a una amplia variedad a un precio más asequible. Puedes elegir entre diferentes modelos de relojes de marcas muy prestigiosas como Rolex, Omega, TAG Heuer, Cartier, Breitling o Patek Philippe, entre otras muchas.

Su misión como intermediarios de relojes de lujo es garantizar que el intercambio entre el que vende y el que compra sea segura y satisfactoria, asegurando la autenticidad del producto.

En este tipo de web de venta de segunda mano, los relojes pasan previamente por sus instalaciones a través de un largo proceso de verificación por su equipo de expertos en este sector; incluso, te dan la posibilidad de devolución en 14 días y 12 meses de garantía.

Así que la industria relojera del 2018 se suma a la tendencia de los marketplaces de segunda mano con webs como Chronoexpert en la que puedes encontrar un amplísimo stock con todo tipo de marcas, modelos y materiales en relojes de lujo de hombre y mujer.

