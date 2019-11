Las posturas de yoga para aliviar el dolor menstrual

La regla, una función completamente natural en la mujer, empieza a tener más visibilidad en la sociedad, pero todavía falta mucho camino por recorrer.

Para casi 6 de cada 10 mujeres la regla no es vista en la sociedad como algo natural y consideran que se invisibiliza, mientras que para un 65% los anuncios publicitarios sobre la menstruación no son reales: no muestran cómo se siente la mujer durante esos días ni la realidad de la regla. Estos datos son algunas de las conclusiones extraídas del I Estudio sobre Regla, Salud Íntima y Deporte[1], elaborado por INTIMINA , compañía que ofrece la primera gama de productos dedicada a cuidar los aspectos de la salud íntima femenina, y presentado en un evento celebrado ayer en Madrid, que ha contado con la participación de la presentadora de televisión Cristina Pedroche y la instructora de yoga Maite Aguirre (@Soy_Yogi).

Durante la presentación, se ha dado respuesta a cómo viven las mujeres con la regla, cómo se sienten y qué prefieren esos días, y Cristina Pedroche ha compartido su experiencia como mujer y fiel usuaria de la copa menstrual. Asimismo, Maite Aguirre ha impartido una clase de yoga para dar a conocer a las asistentes qué ejercicios son los mejores para aliviar los cólicos menstruales.

El día a día con la regla, ¿qué opinan las mujeres?

En relación con qué opinan las mujeres sobre la menstruación, del estudio de INTIMINA se desprende que, para una gran mayoría de las españolas (63%) la regla es un fastidio y le gustaría no tenerla. Sin embargo, a pesar de esta afirmación, un 58% de ellas dice que su vida no se detiene y pueden llevar vida normal. Por su parte, un tercio de las mujeres (33%) sí considera que la regla le impide seguir con su rutina habitual.

Esto es debido, en su mayoría, a los cólicos menstruales, uno de los síntomas más comunes de la menstruación. En este sentido, un 8 de cada de 10 mujeres afirma sentirlos, aunque más de la mitad dice que puede sobrellevarlos, frente al 26% que asegura que los dolores son extremadamente fuertes.

De hecho, no sentir dolor es lo primero que cambiarían de la regla la mitad de las españolas. Le siguen el no preocuparse de manchar (25%) o no tener que cambiarse tan a menudo (15%). Por su parte, respecto a los mayores miedos sobre la regla, el estudio de INTIMINA desvela que, por orden de importancia, los inconvenientes son: manchar la ropa, el dolor, la sensación de falta de energías y la retención de líquidos (56%, 43% y 41%, respectivamente).

Menstruación y estado de ánimo

Durante los días de regla, con todas las hormonas al mínimo, es muy común experimentar una sensación de cansancio y malestar generalizado. De hecho, cerca de la mitad de las mujeres (45%) asegura estar más triste o emocionarse con más facilidad y no tener energías. Por otro lado, 4 de cada 10 dicen sentirse irascibles, frente a un 28% de encuestadas que no se siente cómoda con nada ni con nadie.

Los cambios físicos y mentales que produce la regla hacen que muchas mujeres varíen sus hábitos durante estos días. Así, un 42% dice no mantener relaciones sexuales, 3 de cada 10 mujeres afirma hacer menos planes y un 25% asegura no ir a la playa o a la piscina si tiene el periodo. Pero son en estos días cuando aprovechan para hacer algo que las haga sentir mejor. Así, el “plan favorito” para los días de regla es “sofá, peli y manta” (67%).

Regla y deporte

Muchas mujeres aseguran que dejan de practicar su deporte favorito cuando tienen el periodo. ¿Cuáles son las razones? 3 de cada 10 no hacen ejercicio porque se encuentran sin energías, un 24% no lo practica por los dolores menstruales y un 18% afirma que no se siente cómoda con los productos de higiene íntima, como tampones o compresas.

Sin embargo, cerca de 6 de cada 10 mujeres desconocen que el deporte puede ayudar a aumentar el estado anímico y las energías, y a aliviar en gran medida los dolores. “Mantener una rutina de ejercicios diaria permite que el cuerpo libere endorfinas, una hormona que aumenta el bienestar y ayuda a acabar con los molestos cólicos menstruales”, afirma Pilar Ruiz, directora de comunicación de INTIMINA.

Durante el evento, Maite Aguirre ha impartido una clase de yoga con ejercicios específicos para aliviar los dolores de regla, al mismo tiempo que ayudan a estimular la mente y a reducir el estrés:

Postura de la paloma. En esta posición se puede inclinar el cuerpo completamente hacia delante o dejar la espalda recta. En primer lugar, hay que sentarse en cuclillas, cruzar una pierna, dejándola debajo del muslo contrario, y estirar la otra hacia atrás. En este momento, la respiración debe ser relajada y profunda. Tras 3 minutos, cambia la posición de las piernas. Podrás fortalecer la parte inferior de la espalda y estirar las lumbares.

Postura del niño. Consiste en flexionar las rodillas, apoyar los glúteos sobre los talones y estirar los brazos por delante de la cabeza hasta que la frente toque la colchoneta. Una vez ahí, realiza unas 10 respiraciones lentas y profundas. Es una muy buena posición para destensar la espalda y reducir los dolores.

Postura del arco. Con el abdomen pegado al suelo, flexiona las rodillas intentando llevar los talones hacia los glúteos. Una vez en esa posición, lleva tus manos hacia atrás para sujetar los tobillos y controla la respiración. Con esta postura se consigue estirar los órganos reproductivos, el área abdominal y la espalda.

Postura de la mariposa. Es muy efectiva para aliviar los cólicos menstruales. Una vez sentada, junta las plantas de los pies mientras controlas la respiración. Puedes inclinar el tronco hacia adelante para estirar la zona lumbar y permitir la apertura de las caderas.

Postura de la cobra. Sitúate boca abajo y apoya las manos en la colchoneta. Después, estira los brazos, eleva el tronco hacia arriba y ligeramente hacia atrás y mira al techo. Ayuda a tonificar el abdomen, fortalecer la columna vertebral, evitando posibles dolencias como el lumbago, a la vez que ayuda a reducir la fatiga y el estrés.

Para realizar estas posturas con total comodidad durante la regla, las copas menstruales son una buena opción, ya que se adaptan perfectamente al cuerpo de la mujer, respetando 100% su anatomía. Es el caso de la Lily Cup , Lily Cup Compact y Lily Cup One de INTIMINA, ultra suaves y cómodas, a prueba de fugas, que pueden llevarse hasta 12 horas seguidas y hacer todo tipo de deporte.

