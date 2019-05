Cómo preparar la maleta perfecta para tus vacaciones de verano

Los días de calor y de altas temperaturas parece que han venido para quedarse y tu, desde el trabajo y con mil cosas que hacer, ya estás pensando en cuál va a ser tu destino para estas vacaciones. De hecho, es muy probable que entre tarea y tarea entres a cotillear y a fichar las mejores ofertas de hoteles y vuelos para esas merecidas vacaciones en pareja, con amigas o con la familia.

Si estás pensando volar con una compañía de bajo costo, tienes que tener unas pautas muy claras para hacerte la maleta perfecta y no dejarte nada necesario e imprescindible (los “por si acaso” los dejamos en casa) para disfrutar de esos días. Así que toma nota de estos trucos y consérvalos muy bien para cuándo llegue la fecha:

Tamaño del equipaje

Si quieres un viaje low cost, habrás elegido la opción de equipaje de mano, por lo que las medidas serán restringidas según la compañía. Compruébalo y adáptate a ellas.

Cuidado con los líquidos

En primer lugar, recuerda que es una capacidad inferior a 100 mililitros, así que compra botes vacíos de esas medidas y rellénalos con tus productos de aseo básicos (champú, mascarilla, gel, crema hidratante, protector solar,…). Ah! Y no olvides meterlo en una bolsa de plástico transparente (para sacarlo en el control del aeropuerto) y cerrarlo bien para que no se abra nada y te manche toda la ropa.

Haz una lista de todo lo de aseo necesario: por ejemplo, si llevas lentillas astigmatismo, estas tomando algún tratamiento en pastillas, cremas para alergias o picaduras o incluso ese peine tan especial que te deja tan bien el pelo (en las vacaciones tienes que estar radiante).

Si vas con el tiempo justo y no tienes tiempo ni de ir al centro comercial, hay muchísimas web donde puedes comprar estos productos de baño hasta las lentillas online. (Cuantas facilidades, así si!).

Y dentro del kit de aseo no te olvides mirar si en el hotel/apartamento en el que te vas a hospedar hay secador para el pelo porque es muy importante después de un día de piscina y playa.

Solo la ropa necesaria

No empieces a llenar la maleta con “por si acasos” que sabes que no te vas a poner. Para llevarte lo justo y necesario te recomendamos que hagas una lista con los días que vas a estar de vacaciones y el plan que tienes preparado para cada uno de ellos y le adjudiques el look (de ropa, zapato y complementos). Así solo te echas lo justo (y necesario).

Organización

Y lo más importante: orden en la maleta. Recuerda doblar la ropa bien, aprovechar el hueco de los zapatos y de los bolsos para meter complementos, ropa interior o biquinis. Y si no sabes como hacerlo: descárgate el juego del tetris y practica días antes.

