Comida real o real food, la clave para estar más sana, delgada y feliz

El movimiento realfooding está arrando en las redes sociales, pero ¿en qué consiste exactamente? “Real food” es comida real, ni más ni menos. Alimentos procedentes de la naturaleza que se presentan es su estado natural o que no han sido apenas procesados.

En este tipo de alimentación, se da cabida a harinas no refinadas, cacao puro, frutas y verduras frescas…”, explica Mónica García Bodini, socia fundadora de Green Frog Aloe®, The European Aloe Vera Company. Y es que, aunque ahora esté tan de moda y se utilicen nuevos términos, este tipo de alimentación no es otra que la que llevaban nuestros abuelos.

Una vuelta a las antiguas costumbres que está aumentando las opciones de comida sin procesar -o mínimamente procesada- en detrimento de aquella que contiene toda clase de aditivos y que ha sido sometida a técnicas para alargar su tiempo de conservación o mejorar su aspecto. “Lo cierto es que en Green Frog hemos notado un gran repunte en las ventas desde que las personas se animan, cada vez más, a llevar una alimentación saludable, sacando el máximo partido a lo que la tierra nos ofrece”, explica la responsable de la marca.

Por ejemplo, muchos de los nuevos clientes de esta marca han sustituido el consumo de zumos conservados en tetrabrick por batidos caseros que incluyen jugos elaborados con aloe vera 100% BIO. “Los zumos envasados, en su mayoría, contienen un alto porcentaje de azúcares o solo contienen una pequeña cantidad de fruta, la mayor parte de las veces en forma de extracto o jarabe. Una alternativa mucho más saludable es elegir tus frutas favoritas, combinarlas, batirlas, añadir complementos naturales como el jugo puro de aloe vera biológico y tomarlo todo fresco y recién hecho”, señalan desde Green Frog.

De esta forma, se puede ir cambiando la costumbre de tomar zumos envasados para sustituirlos por otros frescos y naturales que mejoran el sabor y también la salud. Los resultados: muy positivos y casi inmediatos, incluyendo una mayor sensación de energía y vitalidad, mejor nutrición e incluso una adecuada pérdida de peso si se acompaña con un plan de dieta. “Además, el jugo puro y ecológico de aloe vera, puede ayudar a reducir los niveles de colesterol y de triglicéridos y a regular los problemas del sistema digestivo. Se toma solo o con otros zumos o frutas y es una fuente de vitaminas A, grupo B, C y E, así como de calcio, sodio, potasio o magnesio”, especifica la experta.

