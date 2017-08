Las mejores rooftops de Barcelona dejan sin habla a todo aquel amante de las buenas vistas y el buen gusto. No solo son terrazas de ensueño sino que también se han convertido en los bares más exclusivos de toda la ciudad.

El TOP 10 no es más que un listado de las muchas y diversas rooftops que podemos encontrar repartidas por toda Barcelona. Sin embargo, no en todas ellas encuentras un servicio de bar tan atento y ambiental como los que te vamos a mostrar hoy aquí.

Oasis urbanos donde disfrutar de la Dolce vita

A medida que se acerca el verano, abandonamos la ropa de invierno y la sustituimos por los pantalones cortos, las mini faldas y las camisetas cortas.

Lo mismo pasa con los locales, a medida que el clima cambia, dejemos de lado el deseo de estar en interiores por lo que las azoteas se convierten en el imprescindible de cualquier buen local.

10 Rooftops de Barcelona que debes ver

Les Terrasses Bar&Lounge – Gran Hotel La Florida

Música en vivo, vistas sobre el Parque Tibidado,ambiente inigualable, emblemáticas tapas... No hay prisa cuando se esconde el sol en Barcelona si estas en Les Terrasses Bar&Lounge.

Se trata pues de un lujoso resort urbano situado a 500 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo y se encuentra a solo 15/20 minutos del centro de la ciudad en taxi.

No tiene pinta de ser barato...tienes razón, no es factible si lo que buscas es tomar algo y volver a casa. No obstante, un consejo, disfruta primer de un masaje en el SPA y luego tomate tu copa en el rooftop tan fantástico que tienes, ahí mismo, durante el atardecer. Seguro, será un buen día.

Sky Bar – Grand Hotel Central

¿No es suficiente con la fotografía? Como veis, no se trata de unas vistas normales, ni mucho menos. Es una de las mejores panorámicas de toda Barcelona.

El Grand Hotel cuenta con una terraza que alberga un bar y restaurante al borde del skyline de la ciudad, un espacio que con una piscina infinita y un solárium así como una zona de ocio y relax con un bar de cócteles - el mojito es uno de los preferidos por los clientes - y snacks con cómodos asientos y doseles para refugiarse de la intensidad del sol.

¿No eres un huésped del hotel y quieres acceder a la azotea? Puedes disfrutar de este Sky bar fácilmente en verano - de abril a octubre - con una reserva a partir de las 21h. En invierno - noviembre a marzo - de 13.30 a 21h.

The Serras

Este hotel de cinco estrellas cuenta con unas vistas al Mediterráneo, la Marina Port Vell y al Skyline de Barcelona. Además, cuenta con el servicio de Marc Gascons, un chef de lujo con una estrella Michelin a sus espaldas. Básicamente, nos encontramos ante la versión perfecta de un hotel de película.

Ofrece una atmósfera agradable y moderna con instalaciones punteras y un personal centrado en ofrecerle una estancia memorable en el vibrante Barrio Gótico donde Pablo Picasso tuvo su primer estudio.

El chef, Marc Gascons, con una estrella Michelin tan solo hace que tengamos más ganas de ver con nuestros propios ojos este rooftop.

¿Dónde está situado? The Serras presume de su inmejorable localización ya que se encuentra a 10-15 min andando de los lugares más atractivos e interesantes de Barcelona como Las Ramblas, La Catedral, Santa María del Mar, el Barrio de El Born y el Museo Picasso.

Sun Deck - W Barcelona

Utilizado como uno de los principales y preferidos hoteles donde realizar eventos privados. Esta rooftop se sitúa entre las mejores no solo por contar con un servicio excelente y unas vistas privilegiadas de la playa y la ciudad. Además, cuenta con una piscina exclusiva para huéspedes perfecta para los días de sol.

Por otro lado, las noches en Sun Deck no pasan desapercibidas en la ciudad de Barcelona. Las fiestas que recoge este hotel son de lo más VIP, ya sea por los DJ's en directo o la variedad de los deliciosos cócteles de los que tanto presumen.

Otras rooftops que quizás te interesen pueden ser: El Terrat – Mandarin Oriental, Hotel Omm, Hotel Yurbban, Hotel Gran Lujo Claris o Blue Wave.

