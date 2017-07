El caso de Juana Rivas es el caso de la madre que ha huido con sus hijos para no entregárselos al padre, su maltratador. Se trata de un caso que ha mantenido la atención de la opinión pública durante los últimos días. Tras la huida, se ha creado todo un movimiento en solidaridad con Juana Rivas, resumido en la frase “Juana está en mi casa” que podemos ver en todas las redes sociales.

Hace un año, Juana se divorció de su marido, Francesco Arcuri y huyó con sus dos hijos de Carloforte, Italia, donde vivían. Después de todo un matrimonio de violencia física y psicológica, en el que su marido fue ya condenado a tres meses de cárcel y un año de alejamiento por un delito de lesiones, en 2016 Juana regresó a España y presentó una nueva denuncia por maltrato. Ahora bien, el caso deja al descubierto las lagunas en la justicia donde se juntan custodias de menores y condenas por violencia machista.

Y es que un juzgado de Granada ha ordenado que Juana entregue a sus hijos al padre, en Italia, y que allí, ella podrá solicitar la custodia. Según parece, Juana había pactado con el padre que pasaría el verano de 2016 en España con sus hijos y después los devolvería a Italia, pero no lo hizo. Ahora, Juana estaba obligada a entregar a sus hijos al padre el miércoles pasado, pero no se presentó. Lo que sucede es que ha huido de su pueblo de Granada, Maracena, para no cumplir la resolución.

Desde la defensa del padre no niegan los delitos por los que Juana lo acusa, sino que expresan su disconformidad alegando que estos no tienen nada que ver con los menores. Asimismo, el abogado ha declarado que la huida de Juana responde a un delito de desobediencia a la autoridad judicial, que puede convertirse en secuestro penal.

Tras los hechos, se ha experimentado una ola de apoyo primero desde pueblo y después en las redes sociales. Maracena amaneció con carteles en muchos negocios con la frase “Juana está en mi casa”, expresando la idea de que muchas mujeres habrían actuado igual que Juana. También allí se han convocado manifestaciones en apoyo. En las redes sociales, se usó el mismo hastag que pronto se convirtió en trending topic en Twitter. Ha sido utilizado por parte de diferentes usuarias anónimas, y también de algunas figuras reconocibles como Teresa Rodríguez o Susana Díaz, que ya ofrecido su apoyo y el de la Junta de Andalucía a Juana.

Por ahora, nadie busca a Juana Rivas ni se ha ordenado su localización. Tampoco el abogado del padre ha intentado denunciar el secuestro.

Juana Rivas cuenta con el apoyo de numerosas mujeres en todo el panorama español, que podemos decir rotundamente <<Yo soy Juana Rivas>>, <<Juana está en mi casa>>.

