Series que no te puedes perder este verano 2017

Hace unos años, el verano en el terreno televisivo significaba un lapso para las series, un tiempo en el que hacían un parón hasta que llegase septiembre. Sin embargo ahora, con la llegada del verano llega una nueva tanda de series, algunas de las cuales muy esperadas.

Por eso, y porque sabemos que siempre tenemos que estar enganchados a al menos un par, te traemos algunos de los estrenos de este verano, tanto de series nuevas como de regreso de otras muy deseadas.

1. GLOW

De la creadora de ‘Orange is the new black’, Jenji Kohan ha creado esta drama-comedia que ha sido de lo más esperado. Con Glow acompañarás a los participantes de un programa de televisión de lucha libre de los años 80: un universo de combate femenino, con muchos leotardos llamativos y pelos cardados de la época. Está en Netflix desde el 23 de junio.

2. GYPSY

Naomi Watts da vida a una psicóloga que no sabe bien guardar las fronteras entre su profesión y sus clientes. Así explorará el deseo femenino poniendo un tanto en duda la moralidad. Viene de manos de la directora de ‘Cincuenta sombras de Grey’, Sam Taylor-Johnson, y en Netflix desde el 30 de junio.

3. THE MIST

Basada en ‘La niebla’ de Stephen King que ya se convirtió en película, ahora llega para sumarse a la lista de las series que se han adaptado del autor. Seguirás los habitantes de los habitantes de la pequeña población de la serie que se ven sumidos en una peligrosa y densa niebla.

4. ‘MIDNIGHT, TEXAS’

NBC estrena la adaptación de la trilogía del mismo nombre, de Charlaine Harris. En ella, observamos lo que sucede en una población en la que lo normal es ser diferentes. Por eso, cuando hay algún peligro, tendrán que unir sus poderes sobrenaturales para luchar contra él.

5. JUEGO DE TRONOS Temporada 7

Es seguramente el estreno más esperado del verano y llegó el 17 de julio en HBO. Una séptima temporada llena de misterios y preguntas por resolver. Además, a lo novedoso del estreno, se une la aparición de Ed Sheeran en el primer capítulo de la temporada.

6. EPISODES Temporada 5

Esta serie es una sátira muy bien aclamada sobre el mundo del espectáculo televisivo. Este verano vuelve a las pantallas con la que es su quinta y última temporada.

7. BROAD CITY Temporada 4

Sin fecha de estreno todavía de España, las protagonistas Abbi e Ilana volverán para seguir convirtiéndose en iconos culturales de su generación. A sus aventuras en Nueva York no les faltarán una buena dosis de carcajadas.

8. THE DEFENDERS

Es una miniserie de los cuatro superhéroes de la alianza de Marvel y Netflix, en la que acabarán con Sigourney Weaver olvidando las dificultades de sus carreras por separado. Se estrenará el 18 de agosto en Netflix.

