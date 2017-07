¿Por qué fracasan el 80% de las dietas?

Una de nuestras mayores preocupaciones en verano, sobre todo en las mujeres, es lucir un cuerpo 10 sin celulitis, sin piel de naranja y sin grasa. A veces es cuestión de genética pero otras, depende de una buena alimentación y una practica de ejercicio constante, además de ayudarnos con productos de belleza como cremas anticelulíticas.

Si no has llegado a la “operación biquini” para este verano 2017 y ya has tirado la toalla, te damos las pautas para que este invierno consigas quitarte esos kilos de más que tanto te preocupan y luzcas biquini al año que viene sin preocupaciones. Esta claro que los milagros no existen pero con un poco de fuerza de voluntad y constancia, no hay nada imposible, incluso podrás darte tus caprichos gastronómicos en el fin de semana.

Si, es verdad que el 80% de las personas que siguen una dieta para perder peso, fracasan, pero no tiene porque ser tu caso si sigues estas pautas que te vamos a dar en Modalia.es.

Come ensaladas: lo bueno del calor del verano es que no apetecen platos grasos, sino frescos y ligeros. Para ello, los mejor es apostar por las ensaladas de verduras acompañadas de pescados, carnes blancas, moluscos, huevos o legumbres.

Duerme ocho horas al día: sí, aunque no lo creas, dormir adelgaza. Si se duermen menos horas de las recomendadas se producen alteraciones en las hormonas que ayudan a perder peso. La grelina, que estimula el apetito y la leptina, que nos da la señal al organismo de que estamos llenos. Si te falta sueño, los niveles de grelina aumentan y los de leptina, disminuyen. Además, la falta de horas de sueño activa también la hormona cortisol que es la que almacena más grasa abdominal.

Lo ideal es dormir entre 7 y 9 horas, ni más ni menos. Recuerda que todos los excesos son malos y en el sueño pasa igual.

Desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo: esta es la clave para guardar la línea, perder peso y evitar coger esos kilos de más tan molestos. ¡Apúntate a las dietas online para hacerlo más fácil y motivador!

El desayuno debe ser muy fuerte ya que de él depende la energía que necesitamos para afrontar un intenso día laboral. Un desayuno perfecto incluye carbohidratos, grasas saludables, proteínas y lácteos.

Haz cinco comidas al día: además de la importancia de un desayuno abundante y completo, una comida rica y sana y una cena ligera, hay que procurar tentempié cada tres horas para evitar que llegues a la comida grande con mucha hambre. Lo ideal es un snack de fruta o yogur. Recuerda que hacer la digestión, adelgaza y si comes cada tres horas (comida sana) aceleras el metabolismo y pierdes peso más rápidamente.

Evita los dulces: todos sabemos de este gran enemigo de la dieta pero si no puedes resistir la tentación y lo necesitas, apuesta por el chocolate negro.

Si tienes un trabajo de jornada continua, madrugas mucho o comes fuera de casa todos los días, la mejor opción es que optes por las dietas personalizadas elaboradas por un profesional de la nutrición.

Bebe dos litros de agua al día: estas cansado de escuchar lo importante que es beber agua para perder peso, pero es que es mucho más relevante de lo que crees.

Haz deporte: es una de las cosas más importantes para conseguir tu objetivo. No vale la excusa de que no tienes tiempo, si quieres puedes. Así que sal a caminar, apúntate al gimnasio o a alguna clase colectiva y te será mucho más fácil bajar la numeración de la báscula.

