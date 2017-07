Como vestir en verano si estoy gordita

Conseguir ropa de moda en tallas grandes es una pesadilla, si eres gordita debes haberlo experimentado, aunque en la actualidad ya son muchas las firmas y marcas de moda tales, como Violeta by Mango, ASOS, H&M, Forever 21, hasta en Primark se descantan por lanzar colecciones de ropa y vestidos para mujeres con curvas.

Realmente entendemos que el verano sigue siendo, para nosotras las gorditas, nuestro peor enemigo. ¡Ánimo! Porque les cuento y créanme cuando les digo que el verano es simplemente espectacular y con un poco de ayuda podrás verte súper fashion, y lo mejor sin temer a enseñar esos rollitos que muchas veces nos agobian. El truco, como en todo de la moda, es saber combinar y escoger las prendas para resaltar nuestros atributos y minimizar los gorditos.

Vemos que la influencia veraniega está más presente que nunca, con estampados de hojas de palmeras, colores ideales para la temporada, como el frambuesa y el crudo, aunque lo que más vamos a ver en la colección de Violeta by Mango es el verde más intenso y multitud de combinaciones en azul, ya sea marino o denim.

Esto es simple matemáticas es para que no te vuelvas a ocultar debajo de ropas mucho más grandes que tú, ya que solo empeorara tu aspecto. ¡mujer es verano!, no vayas por allí vestida con demasiada ropa. La prenda por excelencia si quieres lucir más estética y delgada son los vestidos, usa algunos vestidos de estilo casual, con algún diseño veraniego o usa de un solo color de preferencia tonalidades claras.

Las camisas oversize, con volantes y encajes son unos de los clásicos que no faltan, sin que falte un pitillo blanco, una falda vaquera, incluso algún top.

¿Quién dijo vestido? Pues Sí, los vestido camiseros que también son tendencia si los llevas en colores como el azul o el blanco y con estampados diversos son perfecto para el verano, nuestro mejor aliado, lo bueno es que también pueden servirte para los primeros días de otoño. ¡Mola no!.

Otra opción en vestidos pueden ser cortos. porque definitivamente pueden sentar muy bien a todo tipo de mujeres sin importar la talla que lleven. Apuesta por un verano lleno de color y sobre todo en tendencia. Siéntete libre, que tener unos kilos de más este verano no te hace ni te hará ver menos fea. Sácale partido a tus atributos.

Ahora si eres de usar vaqueros, puedes acompañarlos con blusas delgadas con escote y con capas para disimular los gorditos. Si vas a usar alguna camiseta con diseño intenta el de rayas verticales, te hará lucir más esbelta.





Por último, tenemos la prenda que esencial en cualquier temporada de verano. Es el caso de los shorts, que siempre arrasan en verano, todavía con está prenda vas a seguir sacándole partido durante el otoño invierno.

Es tendencia la de llevar shorts ya sean de estilo “denim” como seguro muchas ya están llevando estos días estilo algo más “deportivo”. Este último, a mi parecer es mucho más cómodo y más ligero.

Todas sabemos que últimamente se están llevando los looks inspirados en ropa deportiva. La verdad es que han sido un must have actualmente y los shorts pueden ser la clave para ir a la última.

Además combínalo con un básico color blanco y no te hará falta mucho más.¡Listo! ya estaras mas que perfecta para el día a día y también muy apropiada para lucir en la playa.

Recuerda todo es cuestión de “Actitud” y de disfrutar todo lo que tienes a tu alrededor, así que ¡Disfruta el verano! .

Fotos: Violeta Mango / Asos

