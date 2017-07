Exóticos tragos de lujo

Las bebidas más costosas del mundo son cócteles que jamás habrás imaginado que existen. Exquisitas copas servidas con los ingredientes más sorprendentes en los lugares bares, restaurantes y hoteles más caros del mundo.

La coctelería es un arte del que solo unos pocos tienen constancia. No se trata de simples tragos sino del deleite de los mismos frente a los consumidores.

Martini on the Rock

Martini on The Rock, un cóctel exclusivo del Algonquin Hotel, de Nueva York. Se trata de un clásico Dry Martini, sin embargo, el diamante de 1.5 quilates que decora el interior de la copa es el detalle clave para su presentación.

¿Su precio? Asciende a diez mil dólares.

Diamond Cocktail

El Martini on The Rock no es el único que incluye joyas en su presentación ya que también existe el Diamond Cocktail del Hotel Sheraton Park Tower de Londres. En este caso, la fusión de sabores es mayor. El Diamond Cocktail está elaborado con Champagne Charles Heidsieck Vintage 2001, Cognac Remy Martin Louis XIII, angostura y un terrón de azúcar.

Lo más curioso es su precio, la calidad final de esta bebida tan fabulosa es variable dependiendo del tipo de joya que uno mismo elija para acompañarlo.

Lujo, exclusividad, extravagancia…son palabras fundamentales en este mundo de millonarios. No obstante, las rarezas y los ingredientes más exóticos son los que marcan la diferencia en el sabor y la textura para los mixólogos del Duvet Club, en Nueva York.

Plantinum Passion

El Platinum Passion es uno de los cócteles más exóticos del mundo por sus ingredientes: L’Espirit de Courvoisier, un jarabe especial hecho a base de maracuyá(más conocida como fruta de la pasión) bayas salvajes, miel de flores, azúcar moreno y un poco de jugo de limón. Su presentación gira en torno a una orquídea natural en su interior.

El ingrediente clave del Planitum Passion es el Ruinart Champagne, una champaña francesa de lujo, y tiene un coste de 1,500 dólares.

Gigi

Incluso existen cócteles de lujo para honrar a grandes figuras del cine como la actriz Grace Jones conocida como “Gigi”. Es uno de los tragos más caros del mundo, no solo por el glamour del champán de reserva y el coñac que lo dotan de un exquisito sabor, sino por estar “coronado” con hojas de oro comestible.

Esta bebida tan peculiar cuesta 12,200 dólares y fue creada en 2014 en Londres por Césare Papagna.

27.321 Cocktail

Otra opción de la que se sirven os consumidores de estas bebidas tan ostentosas es el lujoso "27.321" del famoso hotel Burj Al Arab en Dubai. El

nombre del trago proviene del piso 27 en el que se localiza el Sky View Bar, donde se sirve y los 321 metros de altura a los que se encuentra.

Bastante original, ¿verdad? Pues eso no es todo, cuesta 7,500 dólares y esta hecho con un whiskey Macallan single malt de 55 años, que se sirve en un copa de oro de 18 quilates con hielo hecho exclusivamente de la destilería de Macallan.

The Winston Cocktail

La preparación de estos cócteles es fundamental para conseguir que valga la pena pagar estos precios por un trago. Por último, “The Winston Cocktail” el cual demás de ser uno de los cocteles más originales vistos hasta el momento, necesita de 16 horas de preparación y debe de pedirse, como mínimo, con dos días de antelación.

Quizás la espera haga del trago una bebida aún más sabrosa. Su precio al igual que todos los anteriores, aumenta a medida que pasa el tiempo y los ingredientes ganan valor.

