Las frutas más quemacalorías

Cuando empieza a llegar el verano, a todas se nos pasa por la mente hacer una ‘Operación bikini’, muchas veces en versión exprés. Y aunque la operación bikini debería consistir en comprar un bikini, ponértelo e ir a la playa o piscina, la realidad es que todas buscamos estar más delgadas, más firmes o más fuertes. Y, como todos sabemos, las claves son alimentación y deporte.

Aunque el deporte es una base esencial, aquí nos vamos a centrar en la alimentación y en especial, en la fruta. En verano, sobre todo, las frutas no suelen faltar en nuestros frigoríficos. Y es que son ideales para los días en los que el calor no nos da un respiro. Son sabrosas, frescas y muy variadas… para todos los gustos. Pero es que, además, son muy beneficiosas para tu cuerpo en general y para conseguir esa ‘operación bikini’ en particular. ¿Pero cuáles son las mejores para el objetivo? ¿Hay algunas que te ayuden a quemar calorías más rápido?

Sin duda, en primer lugar encontramos piña y papaya, así como diferentes cítricos. Para que nos ayuden a perder peso deben ser ricas en minerales, vitaminas, fibras y antioxidantes. De estas maneras nos harán eliminar toxinas y evitar la retención de líquidos, regular el intestino y generar sensación de saciedad.

En concreto, la piña y papaya cuentan con propiedades diuréticas y los cítricos, entre ellos el kiwi o la naranja, tienen vitamina C que es un potente antioxidante.

También la sandía y el melón, al ser ricas en fibra y agua, nos dan mucho efecto saciante y diurético. Y para terminar, las fresas y los frutos rojos, que tienen un gran contenido en vitamina C, agua, fibra y hierro.

Como podemos imaginar, no es que nos ayuden a bajar de calorías, pero sí podemos hacer uso de sus muchos beneficios para lograr nuestro objetivo. Si unimos el consumo de fruta a una mayor cantidad de agua, estaremos potenciando la hidratación. Y además, sí existen frutas que nos pueden ser de mucha ayuda si queremos perder grasa corporal: entre ellas, la sandía, los melocotones y las nectarinas.

¿Y cuándo es mejor tomarlas? Siempre son bienvenidas, pero especialmente cuando se usan como tentempié a media mañana o de merienda. También son recomendables como parte de un desayuno completo, de manera que su contenido en azúcares nos proporciona energía a primera hora de la mañana. Y por último, cómo no, antes de realizar ejercicio para tener reservas de glucógeno.

En Modalia | Operación bikini: ¿qué alimentos comer para bajar de peso?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.