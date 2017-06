Cinco consejos para disfrutar de los conciertos y festivales veraniegos

¿Tienes previsto ir al concierto de Alejandro Sanz en El Calderón? ¿Y al de Joaquín Sabina en el Palacio de los Deportes? ¿Has decidido no perderte el Sonar este año? Tenemos la clave para que puedas acudir a los próximos eventos musicales y festivales que se celebrarán por toda España este verano sin preocuparte por dónde aparcarás tu coche, para asegurarte de no perderte ni un minuto de la actuación.

Precisamente así comenzó la andadura de Parclick, la plataforma líder de reserva de parking online: con un concierto al que su CEO llegó tarde por no poder aparcar. En este caso, U2 no esperó a su fan, Luis París, para dar comienzo a su espectáculo y hoy, cinco años más tarde, la intención de Parclick es hacer la vida más fácil a todos aquellos amantes de conciertos y festivales y que buscan hacerlo sin complicaciones.

Estos son los cinco consejos que da Parclick para que disfrutes al máximo de tu próximo concierto o festival:

Reserva tu aparcamiento con antelación y olvídate del coche

¿Ya tienes las entradas? Estás a un paso de conseguir disfrutar desde ya de tu concierto… Aunque queden meses, entra en parclick.es y reserva tu parking con hasta un 70% de descuento. Es la mejor forma de garantizarte una plaza de parking y saber que, llegado el día, no tendrás que lidiar con miles de fans más que necesitan dejar el coche, te habremos guardado un sitio. ¡Olvídate de la preocupación de dónde guardas tu bólido!

Mejor con amigos

Busca a los amigos con más estilo y llévalos contigo en tu coche. De esta forma, repartirás los gastos de desplazamiento, parking y gasolina. Todos cabéis en un único vehículo y podéis turnaros para que en cada concierto haya una persona que no beba y que se encargue de conducir y de dejar a los otros en casa cuando la fiesta acabe.

Revisa tu entrada y la hora de cierre de puertas

Llevas meses con un círculo rojo en tu calendario alrededor del día del concierto pero… ha pasado tanto tiempo que se te ha olvidado la hora. ¿En serio vas a llegar tarde? Confirma si tienes asiento numerado, y si no es así, ve con antelación para poder estar cerca del escenario y no tener que hacerte un hueco una vez haya empezado la actuación. Además, localiza las salidas de emergencia, los aseos y la barra de provisiones, y recuerda confirmar a qué hora es el cierre de puertas, te ayudará a no perderte y organizarte con tus tiempos.

Con tu coche, sí, pero cómodo

¿Vas a pasar varios días fuera de casa en un festival increíble? ¡Perfecto! Además, vas con tus amigos, así que el planazo promete. Haz una bolsa en la que metas solo lo necesario para que quepa en un solo coche todo lo que necesitéis tú y tus colegas. Olvídate de llevar incómodas maletas con ruedas, así que mejor una mochila, un saco de dormir bien plegado, algo por si hace frío y ¡vete cómodo! Introduce en el maletero del coche los bultos con más peso primero, y distribúyelos bien para que no afecte a la estabilidad del vehículo. Cuanto más ligero vaya, mejor, ya que con el peso la distancia de frenada se alarga.

¡Lleva contigo el cargador del móvil!

¿A quién no le ha pasado que a mitad de concierto se queda sin batería? ¡Tenemos la solución! Ve siempre acompañado de un cargador de móvil para el coche. Es un imprescindible para poder compartir tus vídeos y grabaciones con tus amigos después del concierto y hacer las fotos necesarias para recordar el evento del verano sin el problema de la batería. Eso sí, recuerda tener enchufado el teléfono hasta el momento de bajarte del vehículo, para asegurarte que su carga alcanza el máximo posible.

Con estos consejos y olvidándote de la preocupación de “Colega, ¿dónde está mi coche?” estás más que preparado para disfrutar a tope de tus amigos, el verano y los conciertos más esperados.

