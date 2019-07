Los diseñadores de The 2nd Skin Co se inspiran en su día a día en el atelier para su colección en MBFWM

“Atelier Madrid” es la propuesta de The 2nd Skin Co. para el próximo verano 2020 que presentó sobre la pasarela de moda Mercedes Benz Fashion Week Madrid julio 2019.

Los diseñadores nos adentran en lo que viven en su día a día: "en esa realidad que es parte integrante de las casas de moda y costura, algo obvio pero al mismo tiempo desconocido: la vida del “atelier”. Presentamos una colección que tiene conexión y referencias constantes al desarrollo de nuestra creatividad y a la experiencia vivida por nuestras clientas cuando llegan a nuestra casa, y descubren en primera persona como es nuestro trabajo. En la escenografía del desfile, mostramos looks donde mezclaremos tejidos premium como otros en retor, incluso veremos modelos vestidas con toiles… con el objetivo de abrir al público nuestra alma creativa y nuestro lado más íntimo…”.

The 2nd Skin Co., es una firma de moda creada por Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández, ambos con un largo recorrido en el sector textil. Afines por una complementariedad estética y socios por pasión, pusieron esta empresa en marcha en el 2006, consiguiendo una amplia cobertura en prensa, que aguardó su sigilosa aparición con grandes expectativas.

La actividad de The 2nd Skin Co., se centra en dos líneas fundamentales, diferenciadas por precio, calidades, confección y vocación. La de prêt-à-porter se distribuye en una seleccionada red de tiendas multi-marca, donde el producto encaja por su estilo urbano, contenido, femenino y elegante, con detalles de confección apreciados por una mujer que no tiene edad, que disfruta con las cosas bien hechas y es exigente con su imagen. La colección Atelier, por su parte, es un trabajo hecho a medida que ofrece modelos exclusivos de factura hand made. Este servicio de costura, destinado a quienes apuestan por un producto único, de diseño personalizado y materiales exquisitos, abarca desde vestidos de novia y trajes de ceremonia, a modelos de noche y cualquier otra alternativa que requiera un patronaje estudiado y exclusivo.

El universo de The 2nd Skin Co. ofrece una versión contemporánea de un lujo cercano y versátil, apto para un amplio rango de mujeres, con distintos gustos y estilos de vida. La sofisticada sencillez de los diseños y su delicada confección nos hablan del gusto, el oficio y las aspiraciones del equipo que conforma The 2nd Skin Co.