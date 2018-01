Juanjo Oliva, premio L’Oreal a la mejor colección 2018 en MBFWMadrid junto a Lucía López como mejor modelo

Oliva presentó su colección en la cuarta jornada de la pasarela de moda española Mercedes Benz Fashion Week Madrid junto a Ulises Mérida, Ailanto, Angel Schlesser, Malne, Teresa Helbig, Custo BCN y Moises Nieto en una edición repleta de cambios como el adelanto de la fecha a enero 2018.

El diseñador ha cambiado el nombre de su firma obviando su nombre y dejándola como Oliva y ha presentado una colección que se ha llevado el premio a la mejor

Un reconocimiento que dedicó a su marido, Jeff Bargues y que lo entregó la presentadora Raquel Sanchez Silva.

El diseñador compartía su momento de gloria con la modelo Lucía López, que con solo 18 años, esta joven madrileña que participa por segunda vez en MBFWM, ha sido la mejor modelo por los premios L’Oreal. Se lo dedicó a su madre y está estudiando periodismo.

El desfile de Juanjo Oliva contó con un front row muy destacado en el que se encontraba la presidenta de la comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, Ana Fernández y Raquel Sánchez Silva, entre otros rostros conocidos.

La colección de Juanjo Oliva en la pasarela es see now, buy now y puede comprarse ya en su web. Una colección atemporal donde los colores invernales han sido los protagonistas.

Premios a la mejor Moda española

Como es habitual, MBFWMadrid es la gran plataforma donde se premia a los grandes nombres y nuevos valores de la moda española.

Con el patrocinio de L’Oréal, se elegió al mejor diseñador consagrado, a la mejor modelo, y como novedad al Mejor Beauty Look.

Por su parte, Mercedes-Benz seleccionará al creador emergente más destacado con su premio Mercedes-Benz Fashion Talent, y Samsung presentará en pasarela el proyecto ganador del Samsung EGO Innovation Proyect, en la jornada de los jóvenes creadores de EGO.

