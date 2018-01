Resumen de la segunda jornada de la pasarela de moda española, MBFWMadrid enero 2018

Ayer, jueves 25 de enero, arrancó la segunda jornada de desfiles en la 67º edición de Mercedes Benz Fashion Week Madrid en Ifema.

La gran plataforma de la moda española está teniendo lugar del 24 al 29 de enero, unas semanas antes de sus fechas habituales en otras ediciones.

La segunda jornada la abría María Escoté con el formato “see now, buy now” para presentar sus colección llamada “María on the moon”.

María Escoté MBFWM

Una mirada al futuro que simula un viaje a la Luna, el satélite poderoso. La diseñadora la enfoca como una reina de la noche que con sus ciclos aumenta nuestro poder y estimula nuestros sentidos.

La mujer Escoté es como la Luna que se empodera mostrando toda su magia, su equilibrio constante y romanticismo.

Alvarno MBFWM

La segunda firma en mostrar sus colecciones en la pasarela de moda española fue Alvarno con nueva línea que será la evolución de un estilo, una nueva actitud, una forma diferente de hacer las cosas y siempre respetando la tradición y un “savoir faire” norma de la casa.

Volúmenes nuevos y libertad de movimiento para la mujer que viste de Alvarno.

Roberto Verino MBFWM

Roberto Verino vuelve a Ifema ya que en la anterior edición desfiló en el centro de Madrid con su colección llamada “Dream Island” para la próxima primavera verano 2018 y repitiendo el formato de “See now, buy now”.

El diseñador toma la isla de Lanzarote como inspiración y la obra pictórica de César Manrique (Arrecife, 1919-1992) como referencia.

Jorge Vázquez MBFWM

Jorge Vázquez presenta una colección en la cual la mujer perpetúa su poder, influencia, elegancia y carácter.

Leandro Cano MBFWM

Leandro Cano presentaba su colección fuera de IFEMA y arriesgaba como el que más en Puerta del Sol con “Corrida” para otoño invierno 2018/19.

ManéMané MBFWM

También en Puerta del Sol, ManéMané presentó una colección donde se suceden prendas reinterpretadas para crear una impresión de piezas pesadas que son en realidad ligeras, fruto de una construcción cut out.

Juan Vidal MBFWM

El diseñador cerraba la jornada presentándonos a Cynthia, su nueva fantasía basada en una historia real.

En total 48 diseñadores nacionales presentan sus colecciones en estos días y en Modalia.es estamos para contártelo todo con detalle. Así que atentos a nuestras redes sociales y nuestra web en la sección pasarela Madrid MBFWM.