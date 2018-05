Alvarno, Andrés Sardá, Custo Barcelona, Jorge Vázquez, 2nd LAB by The 2nd Skin Co. y Melissa Odabash presentan sus colecciones 2019 en MBFWIbiza

La segunda edición de Mercedes-Benz Fashion Weekend Ibiza tuvo lugar ayer, día 25 de mayo en el hotel Ushuaïa Ibiza Beach Hotel.

Esta pasarela de moda Resort que se celebra en la isla contó con los desfiles de grandes firmas como Alvarno, Andres Sarda, Custo Barcelona, Jorge Vázquez, 2nd LAB by The 2nd Skin Co. y Melissa Odabash que mostraron en exclusiva sus nuevas colecciones Resort 2019.

Melissa Odabash

El evento arrancó a las 18:00 con el desfile de esta firma repleta de glamour y sofisticación para vestir en la playa.

Es una marca de lifestyle de lujo, y que British Vogue nombró como “Los Ferraris del mundo del bikini”. A esta diseñadora se le ha atribuido el mérito de “reintroducir la alta costura en el mundo de los trajes de baño” con gamas complementarias que incluyen ropa de playa, accesorios, ropa para niños y lujo deportivo.

2nd LAB by The 2nd Skin Co.

Después de un pequeño parón repleto de lujo gastronómico, llego el turno de The 2nd Skin Co. Ofreciendo a los asistentes una versión contemporánea de un lujo cercano y versátil, apto para un amplio rango de mujeres, con distintos gustos y estilos de vida.

La sofisticada sencillez de los diseños y su delicada confección nos hablaron del gusto, el oficio y las aspiraciones del equipo que conforma The 2nd Skin Co.

Custo Barcelona

Con los últimos rayos de sol y en un ambiente muy exclusivo, Custo Barcelona presentó su colección Resort 2019 muy fiel a su estilo en sí mismo que en cierta medida sugiere una manera concreta de ver la vida donde la exclusividad y la diferencia son los protagonistas.

Andrés Sardá

La ropa de baño de Andrés Sardá volvió a acaparar todas las miradas en esta pasarela crucero.

La creatividad, la exquisitez y la novedad de los materiales, el gusto por el riesgo en el diseño, la vocación de sorprender, son las pinceladas que definen el estilo de los productos de esta firma.

Jorge Vázquez

La elegancia de Jorge Vázquez cuándo caía la noche en el Hotel Ushüaia en un entorno único y especial, invadió una pasarela iluminada con muchas propuestas de moda para el verano 2019.

Alvarno

Y por último y para cerrar este evento tan exclusivo, llegaba el turno de Alvarno, quién ha conseguido elevar el Prêt-à-Porter al nivel de lujo mediante una exquisita selección de tejidos, bordados y un estudiado patronaje.

Desde el primer momento, el minimalismo barroco de Alvarno y el refinamiento de su Prêt-à-Couture ha cautivado a las mujeres más elegantes y carismáticas de nuestro país.

Este evento de moda tuvo un front row repleto de caras conocidas entre los que destacaron, Raquel Sánchez Silva, periodista y presentadora del programa de televisión Maestros de la costura; los modelos Oriol Elcacho, Davinia Pelegrí y Cristina Tosio; Alessandra de Osma, Cari Lapique; Caritina Goyanes; Fiona Ferrer; Claudia Diniz; Elena Tablada; Arancha de Benito y los influencer, Aida Domènech, Marta Lozano, Teresa Andres, Alba Paul y Noelia López, entre otros.

